17ª edição do Café com Negócios comemora 61 anos da ACE-Guarulhos

A 17ª edição do Café com Negócios da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos foi especial: o maior evento de networking e negócios da região comemorou os 61 anos da entidade. Centenas de empresários estiveram presentes no Hotel Mercure, no Centro, na noite desta sexta-feira, 23/08. Mais uma vez o Café com Negócios teve mais de 1000 inscritos.

Com entrada solidária – foram arrecadados donativos para a campanha permanente ACE Contra a Fome – mais de 40 empresas expositoras puderam demostrar suas soluções em produtos e serviços para os participantes.

Entre as autoridades presentes, os vereadores Geleia Protetor e Sandra Gileno, e membros da diretoria executiva da ACE-Guarulhos, que fizeram o papel de embaixadores da entidade junto aos convidados.

O presidente Silvio Alves ressaltou a importância da classe empreendedora na manutenção do bom ambiente de negócios local. “O empresário é um trabalhador como tantos outros, mas com uma carga de responsabilidades ainda maior. É ele quem gera renda e emprego. Por isso a ACE, quem completa 61 anos em 2024, é tão importante: por fazer com que esses empresários se reúnam, façam networking e gerem negócios entre si”, afirmou.

A gerente comercial do Hotel Mercure, Fernanda Barros, anfitriã desta edição do Café com Negócios, agradeceu a presença de tantos empresários. Outras empresas expositoras fizeram sorteios de prêmios.

Silvio Alves aproveitou a ocasião para anunciar uma nova parceria da ACE-Guarulhos que beneficia diretamente as empresas associadas: o ACE Telemedicina. A empresa sergipana Gleebem vai oferecer o serviço por apenas R$ 7,90 por mês aos associados à ACE.

“A Gleebem é uma empresa de tecnologia com a missão de levar saúde e bem-estar para as pessoas. Nós criamos uma plataforma de telemedicina diferente do que existe no mercado, com mais soluções para empresas. Não é só clínico geral e pediatra. A solução tem mais de 18 especialidades médicas”, explicou o CEO da empresa, Lucas Reis.

“É uma oportunidade muito boa, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, que muitas vezes precisa de uma condição melhor para a saúde de seu colaborador”, completou o presidente Silvio Alves.