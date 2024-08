Americano deixa o Governo para se dedicar ao processo de sucessão do prefeito Guti

- PUBLICIDADE -



O secretário municipal de Governo, Edmilson Americano, braço direito do prefeito Guti (PSD), está deixando o posto em um período de férias de 30 dias para se dedicar exclusivamente à sucessão no Executivo Municipal, assumindo a coordenação da campanha do deputado estadual Xerife Jorge Wilson (Republicanos), candidato apoiado pela atual gestão e pelo governador Tarcísio de Freitas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Estamos empenhados para garantir que o projeto de recuperação de Guarulhos, iniciado pelo prefeito Guti, não pare caso os nomes de esquerda voltem ao poder”, explicou Americano.

Ao longo dos dois mandatos de Guti, Americano teve papel fundamental na execução de programas que estão ajudando a transformar Guarulhos, como o Viva Baquirivu, que prevê a canalização do córrego Baquirivu e de seus afluentes, o que deve eliminar 70% das enchentes do município. “A obra só foi possível graças a um financiamento de cerca de US$ 100 milhões obtidos por Guarulhos junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), que teve o aval do Governo Federal, pelas mãos de Bolsonaro”, explica Americano, responsável pelo projeto, por determinação de Guti.

Outra obra importante que foi conduzido por Americano é a construção do novo Hospital Infantojuvenil de Guarulhos, o HIG, só possível graças a inclusão do projeto pelo ex-presidente Bolsonaro, que possibilitou a parceria com o BNDES para a realização de uma Parceria Público-Privada na área de saúde. O leilão para a escolha da empresa responsável pela construção e gestão do equipamento, que irá dobrar a capacidade de atendimento na cidade, foi realizada na Bolsa de Valores de São Paulo. “O próximo prefeito, que esperamos seja o Xerife, irá inaugurar o novo hospital da criança até o final de 2025”, diz.

Americano lembra que, graças ao trabalho realizado por Guti, sempre com o apoio do deputado Xerife, o próximo prefeito irá inaugurar outros dois hospitais ainda no primeiro semestre de 2025. “Com os recursos liberados pelo Tarcísio, por intermédio do Xerife, serão entregues os 3 andares que faltavam desde 2006 do Hospital Pimentas Bonsucesso e também o tão sonhado Hospital da Mulher, o nosso Pérola Byington. Esta semana o dinheiro já está na conta do JJM (Jesus, José e Maria), que será responsável por concluir a obra”. Afirmou.

Americano abriu mão de candidatura para garantir unidade do grupo

O meio político local acreditava que Americano seria o candidato da “máquina” para a sucessão do Guti. Ele sempre esteve entre os nomes que o prefeito apontava que poderia receber seu apoio em 2024. Mas totalmente desprovido de qualquer vaidade pessoal, o secretário de Governo soube entender, a partir de pesquisas realizadas no período pré-eleitoral e do apoio ao Xerife, manifesto pelo governador Tarcísio de Freitas, que poderia abrir mão da candidatura própria para garantir a continuidade do trabalho realizado pelo atual governo.

“Guti sempre deixou claro que iria apoiar o nome que aparecesse mais viável nas pesquisas e que tivesse condições de reunir o maior número de apoio de importantes lideranças do país”, explicou Americano. Segundo conta, a decisão de Tarcísio de Freitas, que garantiu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao Xerife, foi fundamental para a decisão.

Desta forma, Americano passou a apoiar integralmente o que considera ser o melhor candidato para manter o legado de Guti e impedir que Guarulhos volte para o passado. “Pegamos uma cidade destruída, com mais de R$ 7 bilhões em dívidas, com mais de 90% dos moradores sem água, somente 2% de esgoto tratado. Nós mudamos essa história e não podemos permitir a volta do PT ou do candidato que foi fundador do PT e mudou de cor agora”, disse o secretário.

“Xerife é o único que pode dar sequência à transformação iniciada pelo governo Guti”

Para Americano, Xerife é o único candidato que tem condições de avançar, já que encontrará uma Guarulhos muito melhor, com a dívida resolvida, com água nas torneiras, com mais de 40% do esgoto tratado. “Deixamos de ser a cidade que mais polui o rio Tietê”, exemplificou. E emendou: “Graças ao trabalho da atual gestão, o Xerife irá entregar no primeiro ano 3 hospitais”.

O secretário lembra da ótima relação entre o Xerife e o governador Tarcísio de Freitas, o que é fundamental para avançar em dois grandes projetos de mobilidade urbana, que foi viabilizado pela gestão Guti. “Nos últimos anos, nós trabalhamos insistentemente para garantir a chega do Metrô. Criamos condições para o Município receber a obra. Porque se trata de uma obra que não chega da noite para o dia. São anos de trabalho”, explicou Americano que esteve à frente dos trabalhos na Prefeitura para a implantação do Metrô.

Americano explicou que esse trabalho terá continuidade e o Metrô chegará em Guarulhos tanto pela linha Verde, até a estação Dutra, como na Celeste até o Bosque Maia. Já o trem da linha Jade, que hoje chega ao Aeroporto, será estendido até Bonsucesso, com estações no São João, Presidente Dutra e perto do Malvinas. “Isso será possível também pela dobradinha entre Xerife e o Tarcísio”, encerrou.