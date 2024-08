Colégio Guilherme de Almeida promove evento literário ‘Momentos Poéticos’

- PUBLICIDADE -



O Colégio Guilherme de Almeida promoverá no sábado (31), o evento literário “Momentos Poéticos”, visando contribuir culturalmente com a população da Cidade de Guarulhos.

Com exposições interativas, rodas de conversa e uma feira do livro, o tema deste ano contempla a Arte e Literatura Femininas, com o título “Mulheres fazedoras de histórias”.

Inspirados pela mudança na lista das obras da Fuvest – que entre 2026 e 2028 contemplará escritoras brasileiras e estrangeiras – professores e alunos apresentarão diferentes expressões artísticas baseadas nas análises críticas das obras trabalhadas em sala de aula.

Para as rodas de conversa, participarão autoras como Luciene Müller, autora da obra “Colo invisível”, e Aione Simões, bestseller de obras como “Um salto para o amor”, entre outras.

A feira do livro contará com diversos títulos, grandes escritores, gêneros para todos os gostos, clássicos, contemporâneos e preços exclusivos.

A entrada é franca, entretanto o colégio sugere como ingresso social a doação de ração para cães ou gatos que será destinada à ONG Amigos e Bichos (@amigosebichossp), que ampara animais de rua.

Endereço: Entrada pela Rua São Vicente, 138 – Gopoúva

Data: 31 de agosto, sábado

Horário: Das 9h às 13h