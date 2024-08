Guarucoop celebra aniversário com corridas gratuitas para 39 passageiros

- PUBLICIDADE -



A Guarucoop, maior cooperativa de táxis da América Latina, comemora 39 anos de fundação neste mês de agosto com uma ação especial dedicada aos seus passageiros. Em homenagem à longa trajetória da cooperativa, 39 passageiros foram selecionados para ganhar suas corridas gratuitamente.

A ação ocorreu nos Terminais 2 e 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde membros da diretoria e taxistas da cooperativa surpreenderam os passageiros com a notícia de que suas corridas seriam cortesia. Antes do início das viagens, os motoristas perguntaram aos passageiros o motivo que os levou a escolher a Guarucoop. As respostas destacaram a segurança, a praticidade e o conforto oferecidos pela cooperativa como os principais fatores de escolha (confira vídeo da ação AQUI).

“Pensamos em como poderíamos comemorar esse marco e de que forma poderíamos presentear as pessoas mais importantes para nós: os nossos clientes”, afirmou o presidente da Guarucoop, Gilberto Miskolci. “Estamos à disposição dos passageiros 365 dias do ano, 24 horas por dia. Para nós, não importa qual é a companhia aérea. Trabalhamos diuturnamente para ser a melhor opção para chegar e sair do Aeroporto de Guarulhos”, acrescentou Miskolci, enfatizando o compromisso contínuo da cooperativa com a qualidade e a conveniência no transporte.

A iniciativa reflete o espírito de inovação e a dedicação da Guarucoop em aprimorar constantemente os serviços oferecidos aos passageiros que transitam pelo principal aeroporto da América Latina. Celebrando quase quatro décadas de atuação, a cooperativa reafirma seu papel de liderança no setor e seu compromisso com a satisfação dos clientes.