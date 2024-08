Eniac abre novo curso de Medicina; saiba como participar do vestibular

- PUBLICIDADE -



O Centro Universitário Eniac, referência em inovação e qualidade da Educação Básica e Superior, anuncia a abertura de seu curso de Medicina. A aprovação do novo curso foi concedida nesta sexta-feira (30), pelo Ministério da Educação (MEC). A autorização representa um marco significativo na história da instituição que, com uma estrutura já consolidada na área da saúde, está preparada para acolher a nova geração de médicos em formação.

O novo curso contará com uma oferta inicial de 60 vagas para estudantes, que terão a oportunidade de ingressar na primeira turma de Medicina em período integral, com início previsto para o final de setembro. O processo seletivo será aberto em breve, e todos os interessados poderão se candidatar para fazer parte deste projeto pioneiro através do site www.eniac.edu.br/medicina.

“Estamos orgulhosos com a autorização do nosso curso de Medicina pelo Ministério da Educação. Atingimos a melhor nota histórica na avaliação do curso. A abertura do nosso curso de Medicina é um passo significativo não apenas para o Eniac, mas para toda a comunidade de Guarulhos e do Alto Tietê. Nosso compromisso sempre foi com a excelência educacional e, agora, damos mais um passo na formação de profissionais altamente capacitados que irão impactar positivamente a saúde pública e privada do nosso país”, afirmou o reitor do Centro Universitário Eniac, o professor Ruy Guérios.

Estrutura e parcerias estratégicas

O Eniac já é reconhecido por sua infraestrutura de ponta, inclusive nos cursos da área da saúde. A instituição conta com laboratórios modernos, simuladores realísticos de alta tecnologia e espaços dedicados ao aprendizado prático, o que garante uma formação completa e alinhada às exigências do mercado.

Além disso, o Eniac estabeleceu parcerias estratégicas com várias cidades do Alto Tietê, além de Guarulhos (Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa Isabel), possibilitando que os alunos do curso de Medicina realizem estágios e internato nos equipamentos públicos de saúde desses municípios. Essa colaboração proporciona aos estudantes uma experiência prática robusta, essencial para sua formação, e ao mesmo tempo contribui com a melhoria do atendimento à saúde na região.

“A aprovação do curso de Medicina no Eniac é o resultado de um trabalho árduo e colaborativo. Nosso time de professores é muito qualificado, com 100% de mestres e doutores, com muita experiência e vivência clínica. Nossa infraestrutura, que já se destaca na área da saúde, está pronta para receber os futuros médicos com todos os recursos necessários para uma formação completa e prática. São mais de 20 laboratórios de ponta, bem como simuladores realísticos de alta fidelidade utilizados desde o primeiro semestre. Além disso, a integração com os municípios do Alto Tietê permitirá que nossos alunos vivenciem de perto a realidade do Sistema Único de Saúde, desenvolvendo habilidades essenciais desde o início da graduação”, explica a coordenadora de Saúde do Eniac, a professora Caroline Galatti.