Metrô inicia cadastramento para a desapropriação de imóveis em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Companhia do Metropolitano de São Paulo começará na próxima terça-feira (3) a cadastrar os imóveis que serão desapropriados em Guarulhos para a chegada do Metrô à cidade. A ação ocorrerá na região do Bosque Maia e nos bairros Centro, Vila Augusta e Itapegica.

A atividade consiste em levar uma carta do Metrô, assinada por coordenadores das áreas a serem desapropriadas, às mãos dos residentes dos imóveis em que os cadastros socioeconômicos serão feitos, ainda que seja um inquilino, que posteriormente deverá informar ao proprietário. A ação, que deverá durar poucos minutos, ocorrerá até o dia 27 de setembro e atende ao decreto municipal 68.552/2024.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou na última terça-feira (27) que as obras do Metrô em Guarulhos começarão em fevereiro de 2026 em direção ao Internacional Shopping, no Itapegica. “Estamos dando a ordem de serviço na Linha 2 – Vermelha da Penha para Guarulhos com o objetivo de ter essa tuneladora montada em fevereiro de 2026. Então tem que buscar soluções (para o transporte público)”, afirmou. A tuneladora é o popular tatuzão, que abre os túneis pelos quais passarão os trens.

O trecho entre a Penha e o Internacional Shopping contempla cinco novas estações: Penha de França, Gabriela Mistral, Fernão Dias, Ponte Grande e Via Dutra, além de uma futura integração com a Linha 19-Celeste até o Bosque Maia, na região central de Guarulhos, em um total de 5,9 km de trilhos novos que passarão ainda por Vila Augusta, Bosque Maia e Centro.

A Linha 19, portanto, fará integração com as linhas 1-Azul e 2-Verde, além da já citada 3-Vermelha. No total serão cinco estações em Guarulhos somente da Linha 19 (Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Centro e Bosque Maia) e duas da Linha 2 (Ponte Grande e Dutra, com baldeação para a Linha 19), atendidas por uma frota de trens inteiramente nova, com previsão de entrega em 2030. Um dos estabelecimentos mais conhecidos de Guarulhos, o Poli Shopping, primeiro empreendimento do tipo da cidade, será demolido.