Van da Boa Energia da EDP realizará atendimentos no Mutirão do CadÚnico do CEU Paraíso

Moradores do CEU Paraíso, em Guarulhos, receberão no próximo sábado (31), a visita da Van da Boa Energia da EDP durante o Mutirão do CadÚnico.

O projeto Van da Boa Energia completa, em 2024, cinco anos de atuação, oferecendo benefícios e facilitando a vida dos clientes localizados nas 28 cidades que compõem a área de concessão da EDP no Estado de São Paulo. De janeiro até a primeira quinzena de agosto, já foram realizados 5.428 atendimentos em toda a área de concessão.

As unidades volantes de atendimento evitam que os clientes tenham que se deslocar até uma agência física da distribuidora para realizar solicitações e serviços. Entre os serviços mais procurados pela população estão a emissão de segunda via da conta de luz, acordos para pagamento de débitos e o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Tarifa Social de Energia

Nas Vans da EDP, é possível obter informações importantes sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que pode reduzir em até 65% a conta de energia elétrica das famílias inseridas nos programas sociais do Governo Federal. O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial.

Em Guarulhos, 74.444 famílias têm direito à inclusão no cadastro, mas não podem ser incluídas de forma automática no benefício devido ao número da instalação elétrica da residência não estar vinculado à pessoa inscrita no CadÚnico.

A atualização cadastral para começar a receber o benefício também pode ser realizada pelo portal da EDP, www.edp.com.br/tarifasocial, pelo WhatsApp (11) 93465-2888 ou por meio do 0800 721 0123, informando o número da instalação e os dados referentes ao CadÚnico. Com a validação das informações, o desconto já é aplicado a partir da próxima fatura. Vale lembrar que para o recebimento do benefício não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia, basta apenas informar o vínculo com o imóvel.

SERVIÇO:

Guarulhos

Mutirão do CadÚnico

Data: 31 de agosto

Horário: 9h às 14h

Endereço: C.E.U Paraíso-Alvorada – Rua Dom Silvério, S/N – Vila Paraíso