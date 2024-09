Guarupass celebra 30 anos de inovação na mobilidade urbana de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região), entidade responsável pela gestão de bilhetagem eletrônica em Guarulhos, Grande São Paulo, completa 30 anos de atuação. A associação nasceu em 1994, com o objetivo de unificar os bilhetes de transporte público, que até então eram vendidos separadamente pelas empresas de ônibus da cidade.

A trajetória da Guarupass sempre foi orientada pelo compromisso com o bem-estar dos usuários do transporte público. Em 2012, a distribuição dos cartões era limitada ao vale-transporte e ao bilhete único do estudante, mas a associação rapidamente ampliou sua atuação, lançando o Bilhete Único, que representou grande avanço para a população de Guarulhos.

Com a novidade, os passageiros podiam fazer integrações nos ônibus, durante o período de duas horas, pagando apenas uma passagem. Três anos depois, as empresas que forneciam vale-transporte aos funcionários também se beneficiaram do Bilhete Único: passaram a comprar créditos de maneira rápida e prática, por meio de recargas online. O lançamento do Bilhete Único transformou a Guarupass em referência internacional, inspirando empresas do Chile e México a adotarem práticas similares.

As inovações continuaram e, em 2016, a entidade implantou a biometria facial em todos os ônibus da cidade, garantindo um embarque mais seguro, ao proteger o sistema contra fraudes. Em 2017, lançou o aplicativo Guarupag, facilitando a compra de créditos online e o app Cittamobi, permitindo ao passageiro acompanhar em tempo real os horários dos ônibus, consultar as linhas disponíveis e, consequentemente, planejar melhor o seu transporte.

Também em 2017, a frota da cidade tornou-se 100% acessível, assegurando a utilização do transporte público pelos cadeirantes. E para proporcionar ainda mais comodidade aos usuários na hora de comprar créditos, máquinas de autoatendimento foram estrategicamente distribuídas pela cidade e postos de recarga foram instalados em mais de 120 pontos terceirizados.

As inovações chegaram à comunicação. Os passageiros começaram a desfrutar de wi-fi na loja Guarupass e nos terminais e em algumas linhas de ônibus. Foi criado um canal de atendimento exclusivo por telefone. Para acompanhar o avanço tecnológico, a loja Guarupass foi revitalizada, proporcionando um ambiente mais acolhedor.

Nos anos seguintes, as inovações continuaram, com a implementação do Passe Livre Estudantil, garantindo aos estudantes acesso gratuito ao transporte. A frota ganhou ônibus equipados com ar-condicionado.

A partir de 2022, a Guarupass investiu na gestão do transporte, tornando a operação mais eficiente. A associação introduziu os subcontratos e integrou o Centro de Controle Operacional (CCO), que faz o monitoramento da subcontratação. A cidade recebeu 167 novos ônibus, trazendo mais conforto aos passageiros.

Para Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass, celebrar os 30 anos é reconhecer três décadas de compromisso com a inovação e a qualidade no transporte público de Guarulhos. “Ao longo destes anos, a entidade não apenas transformou a mobilidade urbana, mas também se tornou um exemplo de eficiência na gestão do transporte. Olhar para o passado nos enche de orgulho, e olhar para o futuro nos motiva a continuar buscando soluções que façam a diferença na vida de milhões de pessoas.”