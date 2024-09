Sesc Guarulhos recebe peça teatral baseada em um caso real de perseguição

- PUBLICIDADE -



No dia 20 de setembro, o Sesc Guarulhos apresenta a peça teatral Stalking, um conto de terror documental baseando em um caso real de perseguição com a participação da atriz Livia Vilela.

A peça retrata uma mulher que, no ambiente de trabalho, começa a sofrer uma relação de assédio que transforma sua vida em um verdadeiro filme de terror. Em clima de deboche do patriarcado, a linguagem do espetáculo flerta com o universo do terror e dos contos de fadas, mapeando estruturas que precisamos desarmar para combater o machismo patriarcal tão fortemente enraizado em nossa sociedade

Ao final do espetáculo, haverá bate-papo sobre o tema com Livia Vilela e Luciana Terra, advogada especialista em Compliance Cultural, Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, que atua com mulheres vítimas de violência há mais de 10 anos e advocacia em políticas públicas e corporativas.

Serviço:

Stalking – Um conto de terror documental, com Livia Vilela e Paulo Salvetti.

Dia 20/09, sexta, às 20h.

Classificação Indicativa: 16 anos.

Teatro: 356 lugares.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência), R$ 15,00 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Endereço: Sesc Guarulhos – Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP.

Telefone: (11) 2475-5550.

Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Estacionamento: Capacidade limitada, respeite sempre as vagas preferenciais. R$ 7,00 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena) R$ 14 a primeira hora e R$ 3,50 por hora adicional (Outros). Preço único para shows e espetáculos: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$15,50 (Outros).