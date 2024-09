Candidata a vereadora, Claudia Di Bonito quer lutar pelo SUS e ampliar horário das creches

Com grande experiência como conselheira municipal da Saúde, atuando no Hospital Municipal de Urgência (HMU), a candidata a vereadora Claudia Di Bonito (PDT) identificou que a saúde na cidade não é tratada com a devida atenção.

“Ser conselheiro é um trabalho voluntário onde nós defendemos os usuários do SUS. E é fato que a saúde hoje está na UTI. Então, sempre estive ao lado dos pacientes correndo atrás dos direitos porque todos pagamos impostos e merecemos um atendimento de qualidade”, explicou Claudia.

Graças ao seu trabalho como conselheira, a própria população a incentivou para disputar uma das 34 cadeiras do Legislativo. “As próprias pessoas me pediram para representa-las, principalmente as mulheres. Temos poucas mulheres na política hoje e, se Deus me permitir entrar, será para fazer a diferença, porque será uma mulher representando as mulheres. E como sempre brinco é de mulher para mulher”, disse.

Essa aproximação com as mulheres também lhe faz lutar por outra importante causa que é a educação das crianças e jovens. “Eu tenho muito contato com mães solos que reclamam da falta de vagas em creches de período integral, além do horário que não atende a todas. As mães têm que buscar as crianças às 16h, mas como você trabalha e consegue ter esse horário? Tinha que ser ampliado até às 19h, porque a grande maioria encerra o expediente às 18h. por isso, quero muito lutar por mais vagas e por um horário que de fato atenda as mães, principalmente as solos que são provedoras no lar e não têm com quem deixar os filhos”, destacou.

Claudia Di Bonito é guarulhense, empreendedora e microempresária, com empreendimentos em segmentos diversos. Sua trajetória política começou com a vitória para participar no Conselho de Saúde, onde foi incentivada por lideranças que acreditavam em sua capacidade de ajudar a comunidade.

Confira os principais projetos de Claudia Di Bonito

Institucionalização do Instituto Claudia Di Bonito para receber mulheres vítimas de violência doméstica.

Revitalização do Complexo Lago dos Patos – por meio de iniciativas publico e privada para reforma do Teatro Nelson Rodrigues, do Parque do Lago dos Patos, colocação de iluminação no Estádio Cícero Miranda, revitalização e recuperação das águas do Lago dos Patos e reforma da Academia Guarulhense de Letras, além do posto do guarda civil metropolitana.

Funcionamento do Hospital da Mulher – efetivação da operação do hospital, por meio da articulação com o estado de São Paulo.

Otimização dos investimentos em Saúde : Melhor utilização dos investimentos na área da saúde, com gestão mais inteligente, que priorize as necessidades da população.

Telemedicina – aplicação da tecnologia para auxiliar processos operacionais e aumentar a produtividade.

Participação e apoio à Comunidade : enfatiza de criar canais para ouvir a comunidade e trabalhar em conjunto para identificar as principais necessidades em saúde, propondo soluções que visem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Aumento do número e ampliação de horário de atendimento das creches : permitindo que as mães (principalmente as solteiras) tenham maior flexibilidade nas chegada e saída dos filhos.