C&C Guarulhos faz mega promoção e amplia descontos em pisos e revestimentos

Entre os dias 5 e 15 de setembro, a C&C Guarulhos abrirá as portas para mais uma mega promoção. O destaque da Operação Limpa Estoque de setembro são os pisos e revestimentos com mais de 50% de desconto. São várias opções a partir de R$16,90 o m² e os clientes que desejam construir ou reformar podem garantir produtos de diversas categorias com preços imperdíveis e pagamento facilitado.

As compras poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito com parcelas mínimas de R$100,00. Até o fim da campanha, a empresa também irá cobrir ofertas anunciadas pela concorrência. O regulamento completo* sobre as normas do feirão estão disponíveis na loja.

A operação Limpa Estoque C&C Guarulhos garante ao cliente as melhores ofertas em renomadas marcas do mercado de construção. A empresa é uma das líderes na venda de pisos, porcelanatos e revestimentos em grandes formatos, além de itens de acabamento e decoração.

Serviço

Limpa Estoque C&C Guarulhos

Local: Rua Soldado Antônio Martins Oliveira, 57

Data: 05/09 a 15/09

*A C&C irá cobrir a oferta anunciada dentro das condições específicas: somente oferta anunciada pelos concorrentes nas cidades em que a C&C atua. Este anúncio deve estar dentro do período de 05/09 até 15/09/2024 anunciado em tabloides impressos ou digitais nas plataformas oficiais dos concorrentes, em jornais, revistas, televisão, rádio ou mídias sociais (Instagram ou Facebook) oficiais dos concorrentes, de produtos idênticos com as mesmas especificações (marca, modelo, cor, tamanho e peso) e com as mesmas condições de pagamento. A promoção é inválida para preços praticados em saldos ou internet. Verificar as condições do regulamento nas lojas C&C.