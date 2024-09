Novo curso de Medicina do Eniac já tem inscrições abertas; saiba como participar

- PUBLICIDADE -



O Centro Universitário Eniac recebeu, na manhã da última segunda-feira (02), representantes da sociedade civil de Guarulhos e demais cidades do Alto Tietê para celebrar a autorização do MEC para seu curso de Medicina. A aprovação do novo curso foi concedida no dia 30 de agosto. Cerca de 150 pessoas acompanharam a apresentação do curso, que conta com 20 laboratórios em sua estrutura e terá a primeira turma já em setembro. Os interessados podem se inscrever para o vestibular NESTE LINK.

“Trabalhamos mais de cinco anos para abrir o curso de medicina. Aqui os alunos vão começar a atender a comunidade logo no início do curso, colocando a mão na massa, como acontece em todas as nossas carreiras”, destacou o reitor do Eniac, o professor Ruy Guérios. A infraestrutura, corpo docente e projeto pedagógico foram avaliados pelo MEC e tiveram nota máxima em mais de 40 itens analisados.

Estiveram presentes no evento representantes dos municípios do Alto Tietê, incluindo trabalhadores do SUS e membros dos poderes Legislativo e Executivo. Os alunos do Eniac prestarão atendimento integrado com a saúde pública em toda a região. Os futuros médicos serão preparados nos mais de 20 laboratórios de saúde montados no campus do Eniac, em Guarulhos.

A infraestrutura de ponta que já é utilizada nos cursos da área da saúde conta com laboratórios modernos, simuladores realísticos de alta tecnologia e espaços dedicados ao aprendizado prático, o que garante uma formação completa e alinhada às exigências do mercado.

Além disso, o Eniac estabeleceu parcerias estratégicas com várias cidades do Alto Tietê, além de Guarulhos (Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa Isabel), possibilitando que os alunos do curso de Medicina realizem estágios e internato nos equipamentos públicos de saúde desses municípios. Essa colaboração proporciona aos estudantes uma experiência prática robusta, essencial para sua formação, e ao mesmo tempo contribui com a melhoria do atendimento à saúde na região.

Fazem parte da Administração do curso: Pedro Guérios, José Antonio Dias de Carvalho, Ericka Scarlassare, Caroline Galatti, Marcelo de Sá e Manoel Carlos Ribeiro. No corpo docente estão Bruno José Martini Santos, Claudia Yamada Utagawa, Suely Rizzuti, Sérgio Guerra Sartor e Paulo Celso Pardi.

As inscrições para participar do vestibular para a primeira turma de medicina do Eniac podem ser feitas até 16 de setembro. A prova acontece no dia 20 de setembro e as aulas já começam em 30 de setembro. A primeira turma contará com 60 alunos com formatura prevista em 2030.