Vivência Terapêutica em Guarulhos: transformação e autoconhecimento em um evento único

No dia 19 de outubro, Guarulhos será palco de um evento que promete impactar a vida dos participantes de forma profunda e transformadora. Em comemoração aos 5 anos do Espaço Reviva, a Vivência Terapêutica reunirá palestras, exposições de pequenos empreendedores e oportunidades de networking, oferecendo um espaço para reflexão, motivação e conexão, com foco no cuidado da saúde emocional.

O evento será realizado a partir das 13h no auditório Cube Office, e contará com a participação de renomadas palestrantes, entre elas:

Daniela Oliveira, NeuroPsicanalista e CEO do Reviva, que abordará o tema “A Arte de Viver: Os Segredos para uma Vida Plena e Próspera.”

Rita Camilo, Dançarina e CEO da Escola de Dança Rita Camilo, com a palestra “O Poder da Arte para Transformar Vidas.”

Leila Maluli, CEO da Guarucentro e Terapeuta, discutirá “Nunca é Tarde para se Autoconhecer e se Desenvolver.”

Karina Almeida, Contadora e CEO da Kah Digital, que falará sobre “Resiliência e Fé: Enfrentando Desafios que nos Impedem de Viver a Arte da Vida.”

Organizado pela terapeuta Daniela Oliveira e pelo Espaço Reviva, o evento é uma excelente oportunidade para quem busca crescimento pessoal e transformação interior.

Com o apoio do Jornal Guarulhos Hoje e de empresários locais como Dr. Valter Oliveira, Original Elétrica e Débora Catunda Fotografia, o encontro foi pensado para ser acessível ao maior número de pessoas possível.

Os ingressos estão disponíveis a um valor especial de R$ 35,00, e podem ser adquiridos entrando em contato pelo número (11) 99865-6433 ou Instagram @espacointegradoreviva.

Não perca a chance de participar desse encontro que promete renovar sua mente e alma. Garanta já o seu ingresso e venha viver essa transformação!