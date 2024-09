Academia Canina Memoli inaugura creche educativa e recreativa em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Reconhecida por seu trabalho de excelência no adestramento de cães, a Academia Canina Memoli comemora quase 15 anos de sucesso com uma nova e empolgante adição ao seu portfólio: a inauguração de uma creche para cães no centro de Guarulhos. A nova unidade oferece um espaço inovador, combinando atividades recreativas e educativas para cães de todas as idades e tamanhos.

Com um conceito que vai além da simples diversão, a creche da Academia Canina Memoli tem como objetivo proporcionar um ambiente enriquecedor, onde os cães possam socializar, aprender e gastar energia de forma saudável. As atividades são cuidadosamente planejadas para estimular o desenvolvimento cognitivo e comportamental dos animais, ajudando a promover um bem-estar geral.

Além das atividades diárias que promovem a interação e o aprendizado, a nova creche oferece serviços de hospedagem, passeios e, claro, adestramento especializado. Cada serviço é adaptado às necessidades individuais de cada cão, garantindo que todos recebam o cuidado e a atenção que merecem.

A inauguração da creche marca um importante passo na trajetória da Academia Canina Memoli, consolidando sua posição como líder no setor de adestramento e cuidados para cães. A empresa, que já é bem estabelecida na região, agora amplia suas ofertas com uma instalação moderna e equipada para atender a demanda crescente por serviços de qualidade para animais de estimação.

Para os donos de cães em Guarulhos, a nova creche representa uma oportunidade única de proporcionar aos seus pets um ambiente estimulante e seguro, enquanto eles estão fora de casa. A Academia Canina Memoli continua a demonstrar seu compromisso com a excelência no cuidado e no desenvolvimento dos cães, reafirmando sua missão de oferecer serviços de adestramento e cuidados que fazem a diferença na vida dos animais e de seus donos.

Para mais informações sobre a creche e os serviços oferecidos, os interessados podem visitar o Instagram oficial da Academia Canina Memoli ou entrar em contato diretamente com a unidade de Guarulhos.