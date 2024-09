CCR RioSP avança com as obras de construção dos novos viadutos de ligação da via Dutra com a Fernão Dias

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que entre a noite de sábado, dia – 07/09, e a madrugada de domingo, dia 08/09, realizará interdições programadas no km 227 da pista marginal no sentido Rio de Janeiro, da Via Dutra, na região de Guarulhos. O fechamento se faz necessário para uma nova operação de içamento e lançamento de vigas dos novos viadutos de ligação das pistas expressas da via Dutra a rodovia Fernão Dias. No total, serão feitos três procedimentos, sendo que cada viga pesa 110 toneladas.

As atividades estão previstas para iniciar às 21h do dia 07/09, com previsão de liberação da pista marginal sentido Rio de Janeiro às 5h do dia 08/09. Confira abaixo a programação das atividades operacionais que serão implantadas para o içamento e lançamento das vigas. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas ou canceladas.

A partir das 21h: fechamento da pista marginal sentido Rio de Janeiro com desvio do tráfego de veículos a partir do km 227,500 para a rodovia Fernão Dias.

fechamento da pista marginal sentido Rio de Janeiro com desvio do tráfego de veículos a partir do km 227,500 para a rodovia Fernão Dias. A partir das 22h: início da operação de patolamento dos guindastes na pista marginal sentido Rio de Janeiro – já interditada. Para essa operação serão utilizados quatro guindastes com peso entre 220 e 500 toneladas;

início da operação de patolamento dos guindastes na pista marginal sentido Rio de Janeiro – já interditada. Para essa operação serão utilizados quatro guindastes com peso entre 220 e 500 toneladas; A partir das 00h do dia 08/09: início da operação de carregamento das vigas que serão içadas.

início da operação de carregamento das vigas que serão içadas. A partir da 1h: início da operação de montagem das vigas no viaduto em construção.

início da operação de montagem das vigas no viaduto em construção. A partir das 2h: início da operação de despatolamento dos guindastes.

início da operação de despatolamento dos guindastes. A partir das 5h: previsão de término da operação e liberação da pista marginal da Via Dutra ao tráfego de veículos.

Além de desviar o tráfego da pista marginal sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, para realizar a operação com segurança serão necessários interdições programadas de 20 minutos nos dois sentidos da rodovia Fernão Dias no km 90. Confira a programação.

1ª viga: previsão de lançamento a partir da 1h20

2ª viga: previsão de lançamento a partir da 01h30

3ª viga: previsão de lançamento a partir das 2h

Iniciada em setembro do ano passado, a obra está com 82% dos trabalhos concluídos. Atualmente, são realizados serviços de execução de superestruturas, execução de balanços sucessíveis, lançamentos de vigas e concretagem das lajes.

Obras entregues

A CCR RioSP já entregou dois trechos de pistas marginais na região de Bonsucesso da Via Dutra em Guarulhos. O primeiro deles foi no início de abril entre o km 209 e 211 no sentido Rio de Janeiro. Em maio, a concessionária entregou para o cliente desse trecho da rodovia as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra (BR-116), na região do trevo de Bonsucesso, na altura do quilômetro 209,500 – sentido São Paulo, e um novo dispositivo de retorno na região da Jacu Pêssego, no quilômetro 213. Mais recentemente o trecho entre os km 205 e 209 da nova pista marginal sentido São Paulo, na região do Jardim Álamo, foi liberada ao tráfego. O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho.