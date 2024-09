Cyan Resort by Atlantica terá Festival Gastronômico em setembro com destaque para culinária europeia

- PUBLICIDADE -



No mês de setembro, os hóspedes do Cyan Resort by Atlantica, situado em Itupeva (SP), poderão embarcar numa experiência culinária inesquecível. O Festival Gastronômico “Volta ao Mundo” será uma oportunidade de criar memórias deliciosas e degustar pratos icônicos do Brasil, Itália, Espanha e Alemanha.

A cada fim de semana, o resort celebra a culinária de um país diferente. A programação começa no dia 7 de setembro, com o melhor da culinária brasileira, destacando pratos que exaltam a rica diversidade cultural do país, como picanha à moda brasileira com farofa de cebola tostada, mandioca na manteiga de garrafa e o irresistível brigadeiro de colher.

No segundo fim de semana do Festival, os hóspedes vão se deliciar com pratos tradicionais da Itália, com uma estação de pizzas, risoto de Guanciale com parmesão e o clássico Tiramisú. Já a Espanha será a estrela do terceiro fim de semana, com a Paella Valenciana e uma versão diet do Creme Catalão, cuidadosamente elaborada pelos chefs do resort. O Festival chega ao fim com um toque germânico. Desta vez o país é a Alemanha e os destaques ficarão por conta de Eisbein (joelho de porco) com chucrute, salsichas variadas e o famoso strudel de maçã com calda de baunilha.

“Nesta edição do Festival Gastronômico a proposta é oferecer uma experiência única a cada fim de semana, destacando o que há de melhor na culinária dos países escolhidos. Cada prato será preparado com carinho pelos nossos chefs para proporcionar aos hóspedes uma verdadeira viagem pelos mais encantadores sabores”, comenta Francisco Henriques, gerente geral do Cyan Resort.

Além do Festival, o resort terá uma programação de lazer diversificada para toda a família e grupos. Haverá apresentações de grupos de dança, atividades na piscina para todas as idades, festa da espuma com música ao vivo e eventos noturnos especialmente pensados para os adolescentes.

O Cyan Resort, situado a apenas 45 minutos de São Paulo e próximo de atrações como Hopi Hari, Wet’n Wild e Outlet Premium, oferece ainda um ambiente para relaxar, apreciar a natureza ou drinks, como o Moa Bar e o bar molhado Brisa Bar, piscinas e quadras de beach tennis, garantindo uma estadia completa e memorável.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.

Email: [email protected]

Site: cyanresort.com.br