Família luta na Justiça para reverter reintegração de posse de área no Cecap

- PUBLICIDADE -



Morando no mesmo local desde a década de 1960, a família de Roberto José Pereira luta agora na Justiça para reverter a reintegração de posse da área de 95.767,127 m² localizada no Parque Cecap, que foi dada à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

No total, são cerca de 20 pessoas, dentre adultos, crianças e pessoas com necessidades especiais, que residem na área, sendo quatro gerações que cresceram e viram o desenvolvimento do local. Pereira conta que, ainda criança, viu o famoso trem da Cantareira circular pela região. Agora, com muita tristeza, vive a incerteza de onde morar. “Sou nascido e crescido aqui e a CDHU quer a terra, mas, eu nasci aqui em 1969 e nem existia a CDHU. Como eles são donos da terra se eles nunca colocaram um prego aqui?”, desabafa.

Segundo Gabriel Meritello, advogado da família, o juiz determinou a reintegração de posse sem sequer determinar a perícia do local. “Não foram respeitados os próprios trâmites da Justiça, como a realização da perícia”, explicou.

Ele disse, ainda, que no processo, a CDHU aponta que a construção é recente, no entanto, basta uma simples volta para notar o avanço do tempo em toda a construção. “Esperamos que o mínimo seja observado”, destacou o advogado.

Além dos moradores, no local Pereira possui diversos animais de grande porte que, segundo eles, não foi levado em consideração na decisão judicial. “Onde esses animais vão morar? Para onde serão levados?”, questiona.

Em nota, a CDHU informou que o terreno é um bem público, pertencente à companhia. Ela destacou que “a ação para avaliar o caso foi movida pela família, que solicitou usucapião da área. Durante o processo, a CDHU apresentou defesa e a Justiça decidiu pela reintegração de posse”.