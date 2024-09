Quatro UBSs estarão abertas no sábado em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Ricardo, Belvedere, Marinópolis e Jurema estarão em funcionamento no sábado (7), das 8h às 16h, para atender a população que necessita de consultas, exames e vacinação, além de promover atividades educativas em consonância com a campanha Setembro Amarelo, que enfatiza a importância da saúde mental e a prevenção ao suicídio.

Serviços como vacinação, testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos não necessitam de agendamento. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações