Resorts de Olímpia dão até 15% de desconto para viagens planejadas

Nova oportunidade para planejar uma viagem para Olímpia (SP) a preços especiais. O Hot Beach Parques & Resort lançou a “Quinzena do Brasil”, uma promoção que promete agradar quem está pensando em fazer uma escapada ou mesmo programar as próximas férias: até 15% de desconto na hospedagem em qualquer um dos quatro resorts da marca para reservas feitas até o próximo disa 15 de setembro. A estratégia é simples: quanto maior o tempo de estadia, maior o desconto aplicado. Para duas noites, o desconto é de 10%. Para quem optar por três noites ou mais, o abatimento chega a 15% no valor total do pacote.

As diárias compradas dentro do período promocional podem ser utilizadas entre outubro de 2024 e junho de 2025, com algumas restrições. Ficam de fora datas como os feriados de 14 e 15 de novembro, 6 e 7 de dezembro, além do período que inclui as festas de final de ano (de 28 de dezembro a 15 de janeiro) e o Carnaval, de 1º a 4 de março. Essas exceções, contudo, não diminuem o apelo da promoção, que é uma oportunidade para planejar uma viagem a longo prazo com economia para um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Além da estrutura e qualidade de serviços dos resorts, que são igualáveis aos melhores do Brasil, a grande vantagem de se hospedar em uma unidade Hot Beach Parques & Resorts é garantir no pacote, sem custo adicional, diversão diurna e noturna. Durante o dia, a atração é o parque aquático Hot Beach Olímpia, o quinto mais vistado da América Latina e completo em lazer e entretenimento para toda a família. Nos finais de tardes e noites, a pedida é a Vila Guarani, um espaço que une gastronomia, diversão e entrenimento com shows ao vivo diariamente. Quem é hóspede dos resorts da marca Hot Beach já tem ingresso incluso no pacote tanto para o Hot Beach Olímpia quanto para a Vila Guarani.

Opções de hospedagem

São quatro diferentes opções de hospedagem no Hot Beach Parques & Resorts. Uma das preferidas é o Hot Beach Resort, chamado de “pé na areia” porque fica ao lado do parque aquático Hot Beach Olímpia. São 484 apartamentos amplos e confortáveis com piscina, espaço kids, academia e salão de jogos. O resort é um marco de descontração e bom gosto.

Outra sugestão também ao lado do parque aquático é o Hot Beach Suites. Todos os apartamentos contam com cozinha americana equipada e varanda, o que é perfeito para quem viaja com a família e prefere fazer algumas refeições por conta própria. Há apartamentos de um e de dois dormitórios, que acomodam até 7 pessoas.

O Celebration Resort Olímpia, que é o primeiro resort de Olímpia a contar com dependências pet friendly, é outra opção. Completo em lazer e perfeito para quem viaja com crianças. Conta com três piscinas, incluindo uma infantil, área kids, recreação para as crianças, lojinha, spa, academia e serviço de bar nas piscinas.

Já quem busca uma hospedagem mais reservada, a dica é o Thermas Park Resort & Spa. Eleito várias vezes o melhor de Olímpia, seus 48 apartamentos estão dispostos em área com muito verde, o que propicia aos hóspedes a sensação de estar num refúgio. Conta com três piscinas, área kids, quadra de areia, academia, spa e charmosos gazebos ao lado das piscinas.

Serviço

A promoção “Quinzena do Brasil” vai até 15 de setembro. Os pacotes de hospedagem podem ser comprados pelo site https://hotbeach.com.br/pacotes-e-promocoes/, pelo WhatsApp (17) 3279-1111 e na Loja Hot Beach localizada na Avenida Aurora Forti Neves, 70, Olímpia.