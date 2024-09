Guarulhos realiza desfile cívico-militar no Taboão no sábado

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, promoverá neste sábado 07 de setembro o desfile cívico-militar como parte das comemorações da Semana da Pátria 2024. O desfile acontece no Taboão, na avenida Lauro de Gusmão Silveira.

O evento se consolida como um espaço de visibilidade dos projetos de organizações da sociedade civil da cidade e conta com apresentações de alunos de escolas públicas, e particulares, bem como do Tiro de Guerra, Base Aérea de São Paulo, Policia Militar e Guarda Civil Municipal.

O tema desta edição, “Guarulhos: A cidade que habita em nós”, enfatiza o profundo senso de pertencimento e conexão com a nossa cidade ao mesmo tempo em que destaca sua relevância não apenas como um espaço físico, mas também como parte da identidade e das experiências pessoais dos que aqui vivem. O tema nos remete ainda à importância de explorar memórias e emoções, abordar questões culturais e cotidianas, a inclusão social, mudanças urbanas, entre outros aspectos que moldaram a vida dos nossos munícipes.

Em busca do fortalecimento do ser humano social, convidamos a todos para participar dessa iniciativa, quando entoamos o brado à liberdade para evidenciar a importância das comemorações cívicas, oferecendo recortes dos trabalhos desenvolvidos na cidade e valorizando a diversidade que compõe a cultura local para comemorar a independência do Brasil.