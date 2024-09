Feira de Adoção Pet no Internacional Shopping promove adoção de animais e doação de sangue pet

- PUBLICIDADE -



O Internacional Shopping, localizado na Cidade de Guarulhos, a fim de promover a conscientização sobre a adoção responsável e o cuidado com os animais, realiza mais uma edição da Feira de Adoção Pet. O evento que acontece no dia 21 de setembro, das 12h às 16h, no Estacionamento VIP, será destinado a aqueles que desejam adotar um novo animalzinho e fiel companheiro.

Em parceria com a ONG Pacotinho de Amor, mais de 20 animais estarão no evento na esperança de encontrar um novo lar. Todos os pets disponíveis já são vermifugados e vacinados. Para adotar, os interessados devem ter mais de 21 anos, apresentar documentos, preencher um questionário, fornecer fotos e vídeos do local onde o pet viverá, e participar de uma entrevista. Para a adoção de gatos, é obrigatório residir em apartamento 100% telado, sem rota de fuga, e ter uma caixinha de transporte. As famílias aprovadas pagarão uma taxa de adoção de R$100,00, destinada à vacinação e castração dos animais resgatados.

“Estamos muito animados com a ação e felizes em apoiar a adoção responsável de animais. Agradecemos à ONG Pacotinho de Amor e à HemoSer por se juntarem a nós. Esperamos que todos se envolvam e encontrem um novo amigo de quatro patas!” afirma Débora Viana, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O evento também contará com a presença da HemoSer, que realizará a coleta de doações de sangue pet. A HemoSer é uma instituição que coleta e distribui sangue para animais, essencial para salvar vidas em situações de emergência.

Para os clientes que quiserem adotar um animalzinho é possível realizar um cadastro antecipado pelo WhatsApp (11) 99489-6555, ou diretamente no local. Para mais informações, acesse o site ou redes sociais do empreendimento.

Serviço:

Data: 21 de setembro

Horário: Das 12h às 16h.

Local: Internacional Shopping Guarulhos – Rodovia Presidente Dutra, saída 225, Itapegica