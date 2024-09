Hardcore Solidário: cultura underground e solidariedade unem forças em evento beneficente

- PUBLICIDADE -



O Hardcore Solidário é um movimento que nasceu da fusão entre música, arte e ações solidárias, com o objetivo de promover mudanças e conscientização por meio de atitudes concretas. Desde 2017, o projeto realiza eventos que valorizam a cultura underground, com apresentações de bandas, exposições de arte e grafite, além de palestras e debates voltados à conscientização social. Todos os eventos têm caráter filantrópico, sempre buscando contribuir para a transformação de nossa sociedade e do mundo em um lugar melhor para todos.

Neste dia 15 de setembro, a partir das 14h, acontece mais uma edição do Hardcore Solidário, com grandes nomes da cena underground:

– Desalmado

– Defront

– Screams Of Hate

– Inraza

– Crass

– Resistência Terminal

O evento será realizado no Pista4 Eventos, localizado na rua Engenheiro Alberto Leimer, 84, Parque Industrial, Guarulhos. A entrada será um 1kg de alimento não-perecível, que será doado para instituições de caridade.

Hardcore Solidário é mais do que um evento de música. É um movimento que une pessoas em torno de causas maiores, promovendo a cultura underground e incentivando a solidariedade.

Serviço:

Data: 15 de setembro

Horário: A partir das 14h

Local: Pista4 Eventos – Rua Engenheiro Alberto Leimer, 84 – Parque Industrial – Guarulhos

Entrada: 1kg de alimento não-perecível