O maior hair show do país está chegando: Garden Day – A Origem

A Garden Hair Cosméticos tem o prazer em anunciar que o maior evento para profissionais cabeleireiros está chegando na cidade de Guarulhos.

O Garden Day, será um mega evento, repleto de networking, conhecimento e insights valiosos sobre o mundo da cosmetologia para cabelos. Direto do túnel do tempo, relembrando as tendências do passado, até a atualidade.

O evento será repleto de experiencias imersivas e inovadoras, apresentando a mais alta tecnologia em cosméticos, a Garden Hair Cosméticos preza em trazer ao mercado produtos de origem vegetal, protegendo o meio ambiente, sem testes em animais.

O Garden Day será um dia repleto de novidades e experiências únicas para todos os participantes. A programação inclui apresentações exclusivas dos novos produtos, demonstrações ao vivo e a oportunidade de interagir com especialistas renomados do ramo.

Destaques do Garden Day:

Conheça a nova linha de produtos da Garden Hair Cosméticos, desenvolvida para atender às necessidades mais exigentes em cuidados capilares. Demonstrações ao vivo: Desfile hair show, tendências 2024/2025, colorimetria cromática, loiro e liso no mesmo dia, cachoterapia, gestão de salão, aumente o faturamento com lojas home care.

Conecte-se com líderes do setor, técnicos e outros profissionais da área. Bônus: Coffee break, almoço, kit profissional cotton, certificado.

Serviço do Evento:

Data: 07 de outubro de 2024

Data: 07 de outubro de 2024
Hora: 09:00 às 18:00

09:00 às 18:00 Local: Hotel Mônaco – Rua Diogo Farias Nº 137, Guarulhos – São Paulo.

Confirmação de presença e informações adicionais:

Cristiano Compri (CEO) e Priscila Compri (CEO), e a Equipe Técnica da Garden Hair Cosméticos, para mais informações, agendamento de entrevistas ou confirmação de presença, entre em contato com Djavan Souza pelo telefone (11) 98552-0584 ou pelo e-mail: [email protected] / Setor de Atendimento pelo telefone (11) 96449-0047 ou pelo e-mail: [email protected]

Para mais informações, visite: www.gardenhaircosmeticos.com.br

Siga-nos nas redes sociais: www.instagram.com.br/gardenhairoficial