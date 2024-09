CCR RioSP inicia fase de montagem de vigas do novo viaduto de interligação da via Dutra à Hélio Smidt

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que entre a noite de sábado, dia 14, e a madrugada de domingo, dia 15, realizará novas interdições programadas na rodovia Hélio Smidt desta vez para montagem de vigas do novo viaduto de ligação da Via Dutra com a rodovia Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto Internacional de Guarulhos. As interdições ocorrerão no km 2, sentido São Paulo, da rodovia Hélio Smidt com previsão de início das atividades às 22h e de término às 5h30. No total, serão montadas seis vigas cada uma delas pesando pouco mais de 30 toneladas.

Abaixo, as atividades operacionais que serão implantadas para o trabalho das equipes. Em caso de mau tempo, os serviços poderão ser suspensos ou remarcados.

Dia 14/09 – 22h: Desvio de todo o trânsito dos veículos sentido aeroporto de Guarulhos para as duas faixas da direita e fechamento das duas faixas da esquerda, para mobilização de guindaste.

23h: Desvio de todo o trânsito dos veículos sentido aeroporto de Guarulhos para a última faixa da direita, devido ao fechamento das três faixas a esquerda, para posicionamento das carretas.

Dia 15/09 – 4h30: Liberação da faixa 03 da Rodovia Hélio Smidt, km 02, sentido aeroporto de Guarulhos. Tráfego fluindo por duas faixas.

5h30: Liberação total de todo o trânsito dos veículos sentido aeroporto de Guarulhos. Término da Operação.

Importante reforçar que toda a operação irá ocorrer no sentido Aeroporto para São Paulo deixando o sentido São Paulo para o Aeroporto sem interdições. A região será toda sinalizada para orientar o motorista. A concessionária reforça a importância de respeitar o limite de velocidade de 60km/h ao transitar pela região da obra.

Obras entregues

A CCR RioSP já entregou dois trechos de pistas marginais na região de Bonsucesso da Via Dutra em Guarulhos. O primeiro deles foi no início de abril entre o km 209 e 211 no sentido Rio de Janeiro. Em maio, a concessionária entregou para o cliente desse trecho da rodovia as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra (BR-116), na região do trevo de Bonsucesso, na altura do quilômetro 209,500 – sentido São Paulo, e um novo dispositivo de retorno na região da Jacu Pêssego, no quilômetro 213. Mais recentemente o trecho entre os km 205 e 209 da nova pista marginal sentido São Paulo, na região do Jardim Álamo, foi liberada ao tráfego. O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho.