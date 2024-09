Guarulhos abre quatro UBSs neste sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (14) quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas para oferecer os atendimentos habituais, como consultas médicas, exames, vacinação e atividades relacionadas à campanha Setembro Amarelo. As UBS Jardim Paraventi, Cambará, Haroldo Veloso e Jardim Cumbica I funcionarão das 8h às 16h.

Entre os serviços disponíveis estarão testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante solicitação médica), além de curativos e dispensação de medicamentos, que podem ser acessados sem a necessidade de agendamento. As consultas médicas e os exames de Papanicolau, no entanto, requerem agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Durante o sábado as unidades também promoverão ações educativas focadas na importância da saúde mental e na prevenção do suicídio, em apoio à campanha Setembro Amarelo.

Serviço

UBS Jardim Paraventi: rua Monte das Oliveiras, 27, Jardim Pinhal

UBS Cambará: rua Adolfo Vasconcelos Noronha, 233, Parque Continental III

UBS Haroldo Veloso: rua Pocrane, 79, Conjunto Haroldo Veloso

UBS Jardim Cumbica I: avenida Venturosa, 240, Jardim Cumbica