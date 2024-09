Guarulhos ganha mais uma unidade da Agência Municipal de Empregos no bairro Cidade Seródio

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura inaugurou na manhã dessa quarta-feira (11) mais uma unidade da Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg), desta vez no bairro Cidade Seródio. A unidade é a sexta do município e, com o nome de Ameg São João, receberá a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Mesquita, 29, dentro do Fácil São João.

A Ameg é uma agência pública de empregos que trabalha para aproximar a população das empresas do município. As vagas oferecidas são atualizadas diariamente. Além dos cadastros para a busca por uma colocação profissional, a população também pode obter auxílio na emissão da carteira de trabalho digital e na solicitação do seguro-desemprego.

De 2017 a junho de 2024 as unidades da Ameg realizaram mais de 430 mil encaminhamentos para vagas de emprego ofertadas no equipamento, que somaram cerca de 65 mil no mesmo período.

Confira os endereços

Ameg Centro – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ameg Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544 – Cumbica

Ameg Pimentas – estrada do Capão Bonito, 65 – Conjunto Marco Freire

Ameg São João – rua Mesquita, 29 – Cidade Seródio

Ameg Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta

Ameg Vila Galvão – avenida São Luiz, 315 – Vila Rosália