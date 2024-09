Hot Beach Olímpia transforma viagem em presente para as crianças

- PUBLICIDADE -



Viajar é um presente que vai muito além de brinquedos ou lembranças materiais, especialmente para crianças e adolescentes. E outubro, com a Semana da Criança e o Halloween, é a oportunidade perfeita para oferecer essa experiência inesquecível. Nesse mês, destinos como o Hot Beach Parques & Resorts, em Olímpia, proporcionam momentos únicos de diversão, aprendizado e aventura, que ficam marcados na memória para sempre. A viagem permite explorar novos ambientes, interagir com outras culturas e criar laços mais fortes com a família, transformando cada dia em uma nova descoberta.

A programação de outubro no Hot Beach Parques & Resort é toda voltada para as crianças e adolescentes. Há atividades especiais tanto nos resorts da marca quanto no Hot Beach Olímpia, o quinto parque aquático mais visitado da América Latina, que, além das águas naturalmente quentes, oferece dezenas de atrações para todas as idades nas modalidades leve, moderada e radical.

Entre os destaques da Semana da Criança no parque aquático Hot Beach Olímpia, está o espetáculo “Que Palhaçada é Essa?”, que promete encantar com uma mistura de circo e dança aquática, envolvendo palhaços, acrobatas e personagens aquadance. O show acontecerá às terças e sextas no palco Praia, mantendo o público entretido com muita diversão e risadas. Além disso, atividades como Balada Kids, oficinas de penteado e maquiagem, cinema e piqueniques garantem que os pequenos aproveitem ao máximo o mês de comemorações.

Para os finais das tardes e noites, a pedida é a Vila Guarani, o parque seco do Hot Beach Parques & Resorts. Com brinquedos, shows ao vivo e uma gastronomia variada, o espaço se transforma em um ponto de encontro animado para todas as idades. Durante os finais de semana, shows como “Raízes do Brasil” e o espetáculo “Lendas em Festa” completam a experiência com apresentações culturais e temáticas, incluindo o assustador “Tour do Arrepio”, um passeio temático de Halloween com personagens do folclore brasileiro, como a Cuca, que comanda a festa em seu resort de monstros.

E com uma vantagem: quem é hóspede dos resorts da marca Hot Beach já tem ingresso incluso no pacote tanto para o Hot Beach Olímpia quanto para a Vila Guarani. Ou seja, é diversão garantida para o dia e para a noite sem custo adicional. São quatro diferentes opções de hospedagem: O Hot Beach Resort, chamado de “pé na areia” porque fica ao lado do parque aquático Hot Beach Olímpia; o Hot Beach Suites, que é perfeito para quem viaja com a família e prefere fazer algumas refeições por conta própria; o Celebration Resort Olímpia, que é o primeiro resort de Olímpia a contar com dependências pet friendly, e o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia.

Serviço

Diárias de hospedagem nos resorts Hot Beach Parques & Resorts e ingressos para o parque aquático Hot Beach Olímpia podem ser comprados pelo site hotbeach.com.br, pelo WhatsApp (17) 3279-1111 e na Loja Hot Beach localizada na Avenida Aurora Forti Neves, 70, Olímpia.