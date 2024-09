Poli Shopping Guarulhos recebe evento de adoção

- PUBLICIDADE -



Buscando ajudar a dar um novo lar a animais abandonados, o Poli Shopping Guarulhos receberá mais um evento de adoção em parceria com o Instituto Eu Sou o Bicho. A ação acontece neste sábado, dia 14 de setembro.



Nesta edição, além das adoções, haverá a presença de um adestrador, que dará dicas especiais aos tutores sobre como lidar com seus pets.



A ação feira de adoção acontece no segundo andar do empreendimento e os peludos e felinos presentes na feira são resgatados das ruas e já são castrados, vermifugados e vacinados, o que garante saúde, segurança e bem-estar aos pets e tutores.



As adoções não têm nenhuma taxa, mas os futuros tutores precisam garantir que vão dar muito amor, carinho e cuidado para seus animais de estimação, incluindo visitas periódicas ao veterinário, remédios e alimentação de qualidade. Animal não é brinquedo, sente dor, fome e medo. Além disso, as pessoas que desejam adotar passarão por uma rigorosa entrevista, devem ser maiores de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores e todos os familiares devem concordar com a adoção. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.



Ao adotar, você estará dando amor e segurança a um animal que nunca conheceu esses sentimentos e já foi maltratado pela vida. Em troca, o amor que você receberá é o mais puro e sincero do mundo!



Faça a diferença, adote!



Serviço:

Feira de Adoção no Poli Shopping Guarulhos

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: das 10h às 16h ou até a última adoção

Local: 2º andar

O Poli Shopping está de portas abertas de segunda-feira a sábado das 9h às 21h.