Favorito no confronto, de acordo com casas de apostas, Botafogo recebe o Corinthians no Nilton Santos

Neste sábado (14), às 21h, o Botafogo recebe o Corinthians no Nilton Santos em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a Odds&Scouts, uma das principais fontes de dados para eventos esportivos, e várias plataformas de apostas reconhecidas, como Esportes da Sorte, Bet7k, Casa de Apostas, Estrelabet, BETesporte, Onabet, Galera.bet e Reals, o favoritismo é amplo para o triunfo do time da casa.

Com isso, o apostador que investir na vitória do Glorioso pode faturar, em média, de acordo com as casas consultadas, R$ 1,55 para cada R$ 1 apostado. Já o triunfo do Timão oferece retorno de R$ 6,34 para o mesmo valor investido.

A explicação para a diferença gritante de favoritismo está na fase distinta que os clubes vivem no Brasileirão. O Botafogo é líder com 50 pontos – dois a mais em relação ao vice-líder Fortaleza. Já o Corinthians ocupa a 17ª posição e é o primeiro time da zona de rebaixamento.

Além disso, enquanto o time gerido por Artur Jorge é o quinto melhor mandante, com nove vitórias, um empate e duas derrotas em 12 jogos, os comandados de Ramón Díaz são os piores visitantes da competição e possuem apenas uma vitória, contra o Bahia. Além disso, a equipe de Parque São Jorge empatou três e acabou derrotada em nove oportunidades.

O Botafogo atravessa grande fase e chega motivado para permanecer na liderança. A equipe está invicta há cinco partidas. Nesse intervalo, a equipe eliminou o Palmeiras na Libertadores, empatou com o Bahia por 0 a 0 e venceu confrontos diretos na briga pelo título brasileiro, batendo o Flamengo, quarto colocado, por 4 a 1, e o Fortaleza, vice-líder, por 2 a 0.

No último confronto entre as equipes, o Botafogo superou o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena. Já no estádio Nilton Santos, onde será realizada a próxima partida, o Glorioso possui uma vantagem considerável. A última derrota em casa contra o Timão ocorreu há dois anos, em 11 de abril de 2022, pelo placar de 3 a 1.

Já o Corinthians ganhou novas motivações para a sequência da temporada. Na última rodada, venceu o Flamengo por 2 a 1. Além disso, os alvinegros garantiram vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao vencerem o jogo de volta contra o Juventude por 3 a 1, com um gol decisivo nos minutos finais, fechando o placar agregado em 4 a 3.

Pesa ainda a favor dos paulistas e como alento a recente contratação do holandês Memphis Depay e do peruano André Carrillo, ambos já disponíveis no Boletim Informativo Diário (BID) e aptos a estrearem. A chegada deles, sobretudo, a do jogador europeu serviu como novo estímulo para uma recuperação do astral e do ambiente corintiano.