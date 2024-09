Vereador Ticiano reúne quase 2.300 apoiadores em lançamento de campanha

- PUBLICIDADE -



O Vereador Ticiano, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, lançou oficialmente neste sábado, 14/09, sua campanha à reeleição em um disputado evento realizado no Espaço Inter (antiga Phillips), na Ponte Grande. O lançamento, que reuniu lideranças dos mais diversos bairros, apoiadores, secretários municipais, amigos e familiares, e contou com a presença do prefeito Guti e do candidato a prefeito Xerife, marcou mais uma caminhada de Ticiano na busca por um novo mandato na Câmara Municipal.

Mais de 2.280 pessoas participaram do evento. Visivelmente emocionado, Ticiano agradecer o apoio recebido durante seus quase quatro anos de mandato e compartilhou suas principais conquistas no período. “Fizemos muito neste mandato, graças a todos vocês, que me trazem as demandas dos bairros, de quem mais precisa. Atuamos em favor da saúde pública, do esporte, da inclusão, da qualidade de vida. Mas ainda há muito a ser feito. Estou aqui porque acredito no potencial da nossa cidade e no que ainda podemos realizar juntos”, afirmou Ticiano.

Guti agradeceu a parceria de Ticiano no Legislativo e destacou sua juventude e liderança. “Muito do que fizemos na Prefeitura só foi possível graças ao seu trabalho na Câmara. Fizemos Guarulhos melhorar muito. Por isso, pessoas como você, Ticiano, precisam seguir na Câmara. E eleger o Xerife prefeito, para a parceria com o Executivo continuar”, pediu Guti.

O evento de lançamento da campanha também teve momentos de emoção, como na exibição de um vídeo com depoimentos de amigos de infância, dos pais e familiares de Ticiano. Vários ex-vereadores marcaram presença, declarando apoio a Ticiano nessas eleições.

“Quando olho nos olhos de cada cidadão que veio até mim nesses últimos anos, vejo a esperança de uma cidade melhor. E eu estou aqui, mais uma vez, com vocês, porque acredito que podemos e vamos fazer ainda mais. O trabalho continua, e eu estou pronto para seguir em frente. Contem comigo para fazer uma Guarulhos ainda melhor”, completou Ticiano.