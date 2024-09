A 57ª Subseção da OAB Guarulhos completa 48 anos

- PUBLICIDADE -



No longínquo dia 29 de julho de 1976, uma quinta-feira marcada pela esperança e pelo espírito de renovação, 21 advogados de Guarulhos subscreveram um requerimento endereçado à Seccional Paulista da OAB. Esse ato, embora simples, foi o sopro inicial para o que se tornaria a nossa estimada 57ª Subseção – Guarulhos. Entre os notáveis signatários desse pedido estavam figuras como José Ribamar Matos da Silva, Gasparino José Romão e Milton Mesquita, cujos esforços e dedicação são lembrados até hoje com grande respeito e admiração.

Após a aprovação do requerimento em uma sessão do Conselho Seccional em 14 de setembro de 1976, presidida por Cida Vieira de Souza, nossa subseção foi oficialmente estabelecida, criando um marco para a advocacia na região de Guarulhos. Desde então, a subseção tem sido uma fortaleza de defesa dos direitos, justiça e integridade, crescente em membros e em importância. Hoje, completando 48 anos após sua fundação, a subseção se orgulha de representar quase 8 mil advogados, cada um contribuindo para o legado de seus fundadores.

Desde o ano de 2001, tenho tido a honra de contribuir para os trabalhos dessa subseção. Comecei integrando a comissão de direitos humanos, uma experiência que me moldou profundamente como advogado e como pessoa, me permitindo atuar na linha de frente da luta pela justiça social e direitos fundamentais de 2001 até o ano de 2009. Foi essa experiência que me motivou a sugerir, em 2010, a criação da Comissão do Acadêmico de Direito ao presidente Fábio de Souza Santos, uma iniciativa que posteriormente foi acolhida e implementada, me conferindo a honra de ser seu primeiro presidente.

Nos anos subsequentes, expandi minha atuação para o IV Tribunal de Ética e Disciplina e para a Comissão de Prerrogativas. Entre 2016 e 2018, assumi a liderança do Departamento Cultural da subseção e, posteriormente como assessor da presidência para assuntos universitários. No triênio de 2019 a 2021, fui eleito Conselheiro Estadual da OAB/SP, tendo participado ativamente na implementação de políticas inclusivas, como a paridade de gênero e a cota racial nas eleições, medidas essas que refletem nosso compromisso contínuo com a igualdade e justiça.

Além das políticas de inclusão, nossa gestão foi pioneira em várias frentes, como na isenção da anuidade para mulheres advogadas durante o ano de maternidade, seja biológica ou adotiva, e na criação de um auxílio financeiro para advogadas vítimas de violência doméstica. Durante a crise da pandemia, a subseção mobilizou recursos para prover mais de 50.000 auxílios alimentação a advogados necessitados, demonstrando uma preocupação real e efetiva com o bem-estar da nossa classe.

No entanto, apesar dos avanços, enfrentamos desafios cruciais. Muitos advogados veteranos sentem-se marginalizados, expressando a necessidade de maior acolhimento e reconhecimento por parte da subseção. Paralelamente, os jovens advogados frequentemente relatam uma falta significativa de suporte nos passos iniciais de suas carreiras, uma questão que precisa ser abordada com urgência para garantir a renovação e continuidade da nossa profissão.

Essa realidade sublinha a imperiosa necessidade de alternância no poder dentro da nossa subseção. A alternância não apenas revitaliza a instituição com novas ideias e energia, mas também assegura que todas as vozes sejam ouvidas e que nenhuma parte da nossa comunidade se sinta excluída ou estagnada.

Ao refletirmos sobre a trajetória da 57ª Subseção da OAB Guarulhos neste aniversário, é vital celebrarmos as conquistas passadas e as figuras que pavimentaram nosso caminho. Contudo, também devemos olhar para frente com a determinação de implementar mudanças que abracem a inclusão, a renovação e o respeito mútuo. Que este marco seja um convite ao diálogo e à reflexão sobre como podemos, juntos, construir um futuro ainda mais justo e representativo para todos os advogados de Guarulhos.