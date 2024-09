Casas de apostas apontam Fortaleza como favorito contra o Corinthians nas quartas da Sul-Americana

- PUBLICIDADE -



Nesta terça-feira (17), às 21h30, o Fortaleza recebe o Corinthians pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão, em Fortaleza. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais fontes de dados para eventos esportivos, e várias plataformas de apostas reconhecidas, o time da casa leva vantagem.

Enquanto as odds médias para a vitória alvinegra giram em torno de 4.67, para os cearenses são de 1.75. Vale ressaltar que de acordo com as plataformas de apostas esportivas, quanto menores as odds, maior a probabilidade daquele evento acontecer.

Parte deste favoritismo está respaldado nos bons números dos comandados de Juan Pablo Vojvoda dentro de casa. Como mandante este ano, o Leão do Pici está invicto há 22 jogos. São 16 vitórias e seis empates. A diretoria anunciou que mais de 44 mil ingressos já foram vendidos, com a expectativa de que o público ultrapasse os 50 mil torcedores.

Para piorar a situação do time paulista, eles ainda terão de desafiar um tabu de cinco anos que perdura desde 2019. São sete jogos, com seis vitórias do tricolor cearense e um empate. No último duelo entre eles, o Fortaleza venceu por 1 a 0, na Arena Castelão.

Na terceira colocação do Brasileirão, com 49 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo, e um atrás do Palmeiras, o Fortaleza também faz boa campanha na Sul-Americana. Na atual edição, sofreu apenas uma derrota, contra o Nacional Potosí, fora de casa, na fase de grupos, e conquistou dois empates diante dos argentinos Boca Juniors e Rosário Central. O time venceu todas as quatro partidas até o momento como mandante.

O Corinthians, sob a direção de Ramón Díaz, por sua vez, apesar de ter vencido dois dos seus últimos três jogos, vive um momento complicado no Brasileirão, figurando na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Vive, é verdade, boa fase nas competições de mata-mata e ganhou uma dose de incentivo extra com as movimentações recentes na última janela de transferências ao trazer o peruano André Carrillo, o venezuelano José Martínez e o holandês Memphis Depay, este último com estreia prevista para a partida de sábado (21), contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Agora, após conquistar uma classificação emocionante para as semifinais da Copa do Brasil, com um triunfo sobre o Juventude por 3 a 1 no jogo de volta, fechando a soma dos placares em 4 a 3, os corintianos tentam repetir o feito também na competição continental. E sabem que desafiar as odds trazendo um bom resultado da capital cearense torna-se fundamental para chegar vivo em São Paulo. O duelo de volta será no dia 24, na Neo Química Arena.