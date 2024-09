Mulher que matou marido em condomínio de luxo é condenada a 14 anos de prisão

- PUBLICIDADE -



Uma mulher que matou o marido com golpes de faca em um condomínio de alto padrão situado em Guarulhos foi condenada a 14 anos de prisão. Ela foi levada a júri popular na última quinta-feira (12) após denúncia da promotora de Justiça Carol Reis Lucas Vieira Da Ros, também responsável pela atuação no plenário.

No dia 10 de abril de 2022, ré e vítima estavam em uma festa quando começaram a discutir porque o homem queria ficar mais tempo no evento, enquanto a mulher desejava ir para casa. Já na residência do casal, o desentendimento evoluiu para agressões até que a mulher se armou com uma faca e saiu do apartamento perseguindo o companheiro. Ele foi atingido com facadas desferidas inclusive na região do peito quando estava no corredor de acesso ao elevador.



De acordo com Carol, a mulher alegava ser vítima de violência doméstica, mas as versões conflitantes apresentadas por ela, assim como a prova pericial no sentido contrário, foram determinantes para a condenação. Pela sentença, a ré praticou homicídio com as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel. O Ministério Público interpôs recurso para aumentar a pena.