Pesquisas mostram que a direita só vence Elói Pietá se Xerife Jorge Wilson for para o 2º turno

Faltando menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições para prefeito de Guarulhos, duas pesquisas divulgadas nesta semana revelam que a polarização ideológica se confirma na cidade. Os números divulgados pela Real Time Big Data e Intelligence Pesquisa mostram que a disputa final no segundo turno deve ficar entre um representante da esquerda, provavelmente o ex-prefeito do PT, Elói Pietá (Solidariedade), e um da direita, que seria o deputado estadual Xerife Jorge Wilson (Republicanos) ou o vereador Lucas Sanches (PL).

Em ambos institutos, os três aparecem nesta ordem: Pietá em primeiro, Xerife em segundo e Lucas em terceiro. Porém, em um segundo turno, a direita só sairia vitoriosa em Guarulhos se o candidato que disputar com Elói Pietá for o Xerife Jorge Wilson. Lucas Sanches perderia. Uma terceira pesquisa, também divulgada no sábado, pelo Vox, não fez qualquer simulação de segundo turno.

Na Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, divulgada na segunda-feira, Pietá e o Xerife Jorge Wilson (Republicanos) aparecem nas duas primeiras posições em pesquisa estimulada, com 26% e 22% das intenções de voto. Lucas vem em terceiro com 20%.Na sequência, aparecem o deputado federal Alencar Santana (PT), com 12%, em empate técnico com Márcio Nakashima (PDT), que tem 7%.

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os nomes dos políticos, os três candidatos continuam em empate técnico. Elói Pietá tem 15% das intenções de voto contra 10% de Jorge Wilson Xerife Consumidor e 9% de Lucas Sanches.

Real Time confirma vitória da direita com nome do Republicanos

Em uma simulação de segundo turno entre Jorge Wilson e Elói Pietá, o candidato do Republicanos venceria a disputa com 43% das intenções de voto contra 35% do político do Solidariedade. Nulos e brancos são 12%, e 10% não souberam ou não responderam.

Em uma disputa entre Pietá e Lucas Sanches, os dois empatam tecnicamente. O ex-prefeito tem 37% contra 35% do candidato do PL. Nulos e brancos somaram 13%, e 15% não souberam ou não responderam.

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 13 e 14 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-06113/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Intelligence mostra que Xerife ganha, mas Lucas perde de Pietá

Já a pesquisa Intelligence, divulgada no último sábado, revela algo bem parecido. Pietá e Xerife Jorge Wilson aparecem na liderança, com 30% e 24% das intenções de voto respectivamente. Nas simulações de segundo turno, somente Xerife vence Pietá por 46% a 38%.

O vereador Lucas Sanches aparece em terceiro lugar na pesquisa estimulada com 18%. O deputado federal Alencar Santana (PT) tem 6%, o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) aparece com 5% e o ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB) com 3%. Branco/Nulo são 8% e Não Sabe/Não Respondeu, 6%.

As simulações de segundo turno revelam que apenas o deputado Xerife Jorge Wilson vence o candidato do Solidariedade, o ex-prefeito do PT Elói Pietá, por 46% a 38%, com 4% Branco/Nulo e 12% Não sabe/Não respondeu. Já Lucas Sanches perde para Pietá por 42% a 34%, assim como é derrotado para Jorge Wilson por 47% a 33%.

A Intelligence Pesquisa foi registrada no TSE sob o número 08200/2024. Com nível de confiança de 95%, tem margem de erro de 4% para mais ou para menos.