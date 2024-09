Projeto apoiado pela EDP reforça, em escolas de Guarulhos, o comportamento seguro na brincadeira com pipas 

- PUBLICIDADE -



Apoiar a educação como ferramenta de transformação social é compromisso da EDP, distribuidora de energia, em sua área de concessão. E para estimular a adoção de atitudes seguras por parte da população quando o tema é pipas e redes elétricas, a companhia realiza ações contínuas de impacto local nas comunidades. Essa é a realidade do projeto Brincando com Pipas, desenvolvido em escolas municipais de Guarulhos.

O ciclo de 2024 do projeto chega em setembro com rodas de conversa e sessões de autógrafo agendadas nas cinco escolas municipais participantes. A escritora Solange Garcia, autora do livro Sofi, a Pipa Bailarina, estará com os alunos nos dias 18, 19 e 20 de setembro.

O Brincando com Pipas trabalha ao longo do ano letivo com educadores e alunos da rede pública de ensino a partir de atividades ludo pedagógicas que não apenas desenvolvem habilidades e competências fundamentais para o aprendizado integral, mas também abordam questões essenciais relacionadas ao autocuidado e segurança ao brincar. O projeto é idealizado pela Evoluir, empresa que gera valor e impacto social por meio de iniciativas educacionais, culturais e socioambientais na perspectiva da Educação Integral, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

“As escolas que participam deste projeto foram escolhidas em função de sua localização, em áreas consideradas sensíveis em relação a ocorrências nas redes elétricas causadas pela prática de empinar pipas. A EDP acredita na educação para mudanças com relação a atitudes mais seguras”, destaca Paulo Ramicelli, assessor da diretoria do Instituto EDP.

Impacto das pipas nas redes elétricas de Guarulhos

Entre janeiro e agosto de 2024 foram registradas 1.503 ocorrências envolvendo pipas nas redes de distribuição de energia em Guarulhos. Por conta disso, mais de 139 mil clientes no município foram impactados, em algum momento, com falta de energia. No comparativo com o mesmo período do ano passado, os números apresentam uma redução de 13,22% em relação às ocorrências e uma queda de 21,16% em relação aos clientes afetados.

Mesmo com a redução nos indicadores, o volume de ocorrências registradas e clientes afetados pela prática desta brincadeira de forma insegura é muito preocupante, pois isso, a EDP reforça as orientações:

Busque espaços abertos como parques e campos e empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha), ou qualquer outro objeto, não

deve ser lançado na rede;

Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem também provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

Não empine pipas perto de estradas e vias de grande circulação de veículos, pois a linha da pipa pode ferir ciclistas e motociclistas, além do risco de atropelamento a quem está praticando a brincadeira.

Vale ressaltar que em caso de ocorrências relacionadas ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais:

· EDP Online: www.edponline.com.br

· Central de Atendimento: 0800 721 0123

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (11) 93465-2888

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas

Brincando com Pipas, em Guarulhos – Rodas de conversa e sessões de autógrafo com a comunidade escolar:

18 de setembro

EPG Paulo Autran (10h às 10h40)

19 de setembro

EPG Cora Coralina (8h30 às 9h10)

EPG Dorcelina de Oliveira Folador (10h às 10h40)

20 de setembro

EPG Prof. José Carlos da Silva (10h às 10h40)

EPG Amadeu Pereira Lima (14h às 14h40)

Ficha técnica do livro “Sofi, a Pipa bailarina”

Texto: Solange Silveira Garcia. Ilustrações: Edson Ikê. 1ª Edição, 2016. Formato: 215x280mm. Colorido. 32 páginas. Editora Evoluir. Sinopse: Vitor e seu pai vão fazer uma pipa, Sofi, a pipa bailarina. Essa terna história contada em versos, que exaltam o proveito de brincadeiras ao ar livre com a família, nos leva a uma prazerosa atmosfera de sonho. Enquanto isso, são colocadas dicas de segurança e brincadeiras. Ao final, um tutorial ilustrado mostra de forma completa como fazer e também como empinar sua pipa.