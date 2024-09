United Airlines anuncia construção de hangar em Guarulhos com 1,3 mil vagas de empregos

- PUBLICIDADE -



A United Airlines, uma das maiores companhias de aviação do mundo, anunciou ao prefeito Guti, nesta quarta-feira, que irá construir em Guarulhos, ao lado do Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior hangar da empresa fora dos Estados Unidos. Os investimentos na cidade serão de aproximadamente US$ 250 milhões nas obras, o que representa mais de R$ 1,3 bilhão.

O novo hangar, que terá uma das únicas oficinas com capacidade para efetuar qualquer tipo de manutenção, inclusive de motores, deve ser construído numa área próximo ao Terminal 3, próximo ao da Latam. A previsão da United é que as obras tenham início no primeiro trimestre de 2025 com conclusão em 18 meses.

Durante o período de obras, deverão ser gerados 800 empregos diretos. Após a conclusão, a companhia estima que proporcionará em torno de 500 postos de trabalho em Guarulhos. A reunião de anúncio, realizada no Paço Municipal, nesta quarta-feira, contou com diretores da United e do secretário de Governo, Edmilson Americano, além de outros secretários municipais.