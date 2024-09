Espaço Inter receberá festa especial de aniversário de 12 anos do Baile da DZ7

- PUBLICIDADE -



Após a aprovação do projeto “Escola de Funk” pelo Ministério da Cultura, o Club da Dz7 vem captando R$ 2,5 milhões destinados ao desenvolvimento cultural a acadêmico das maiores favelas de São Paulo.

O Club da Dz7 já existe há 15 anos e desde sua criação trabalha com projetos sociais na favela, tirando jovens das ruas e os encaminhando para a arte e a música assim como organizando e incentivando o comércio local através dos bailes culturais na comunidade. Porém devido ao aumento recente da oposição dentro da favela de Paraisópolis, os bailes culturais não acontecem há seis meses. Contando que esta é a única e/ou a principal fonte de renda de diversos comerciantes, lojistas, ambulantes e artistas da favela, assim como o maior giro de capital dentro da comunidade – a favela se encontra mais pobre do nunca.

Para ao menos sanar a falta deste baile que alegra todos moradores que já sofrem o suficiente com os desafios da vida periférica, o Club da Dz7 vai estar promovendo um grande festival celebrando a cultura do funk no Espaço Inter, dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, para desta forma ajudar a comunidade.

O evento conta com disponibilização de inúmeros ingressos isentos para a favela, caravanas para o público e sem falar nos comerciantes de baile que o próprio Club da Dz7 irá trazer para dentro do evento, para que possam voltar ao seu sustento ao menos nesta ocasião. Então não perca o Festival Baile Dz7, com o melhor do funk de baile, no dia 12 de outubro.

Mais informações: @dz7oficial