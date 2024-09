UBSs Cavadas, Jovaia, Soberana e Jardim Cumbica II estarão abertas no sábado

- PUBLICIDADE -



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Jovaia, Soberana e Jardim Cumbica II estarão de portas abertas neste sábado (21), das 8h às 16h, para oferecer uma série de serviços à população. Além de consultas, exames e vacinação, as UBS participarão de duas importantes campanhas, o Setembro Amarelo, que visa a conscientizar sobre a importância da saúde mental e a prevenção ao suicídio, e o Setembro Verde, que destaca a saúde da pessoa idosa.

Serviços como vacinação, testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos estarão disponíveis sem necessidade de agendamento. Já as consultas médicas e os exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Jardim Cumbica II: rua Sena Madureira, 1.177, Jardim Cumbica