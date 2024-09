Com projeto pronto, novo CEU de Guarulhos deve ser construído em 2025 na Ponte Grande

- PUBLICIDADE -



Antes de terminar sua gestão como prefeito de Guarulhos, Guti já deixou tudo pronto para a realização das obras do 14º CEU (Centro de Educação Unificada) da cidade no bairro da Ponte Grande. A construção já deveria ter sido iniciada no início deste ano, quando até uma licitação foi aberta, mas teve que ser suspensa devido a um corte de recursos para a Educação por parte do governo federal de R$ 60 milhões, que acabou por inviabilizar a execução da obra ainda em 2024.

Todo o projeto já foi concluído. O CEU Ponte Grande será construído na avenida Guarulhos, em uma área que era ocupada pela “favela Fiat”, uma comunidade que foi desocupada pela atual gestão. Serão 11,5 mil metros quadrados de área construída, com salas de aula e laboratórios para o atendimento de 220 crianças por turno, um teatro com capacidade para 300 pessoas e um ginásio coberto com arquibancadas.

A Prefeitura já investiu quase R$ 1,3 milhão no projeto completo e em serviços de fundações realizadas na área. A previsão inicial era de entrega do CEU Ponte Grande ainda em 2024, porém o corte de R$ 60 milhões para a Educação neste ano inviabilizou a execução do projeto. A cidade recebia até este ano cerca de R$ 110 milhões referentes ao salário-educação, que eram investidos em alimentação escolar para os alunos da rede municipal.

No entanto, com o corte realizado pelo governo federal a partir de uma decisão do STF, o prefeito Guti transferiu os valores que seriam investidos no novo CEU para a alimentação escolar. Assim os alunos da rede municipal não foram prejudicados. “Chegamos a abrir o processo licitatório, mas tivemos que suspender, já que entendemos que neste momento era mais importante garantir a alimentação de nossas crianças. Deixamos tudo pronto para que o próximo prefeito possa concluir as obras ainda em 2025”, disse Guti.