‘Dia do Sorvete’: Vila Don Patto destaca fabricação própria de gelatos

- PUBLICIDADE -



A Vila Don Patto complexo que contempla natureza, lazer e gastronomia, em São Roque (SP), conquista seus visitantes pelas diferentes experiências oferecidas. O empreendimento conta com mais de 40 mil metros quadrados, onde estão distribuídos diversos espaços que garantem diversão e momentos inesquecíveis para toda família. Dentre os vários espaços que contemplam saborosas experiências está a “Fábrica de Gelato”, onde a experiência gastronômica é garantida com um gostinho de quero mais!

Com investimento estimado em R$ 300 mil, o empreendimento passou a fabricar um cardápio especial, com variedade de sabores que partem dos tradicionais Chocolate e Creme aos sabores inusitados, como o de Pipoca. “Sempre buscamos novidades para apresentar aos visitantes que escolhem nosso complexo como espaço de diversão.

Acompanhamos esse mercado da ‘gourmetização’ dos sorvetes, que destacam produtos mais elitizados em mercados especiais como shopping centers e restaurantes. Decidimos investir e agora teremos nossa linha própria e independente para proporcionar uma nova experiência para nossos visitantes”, pontua o empresário Túlio Pato, presidente do Grupo Vila Don Patto.

“Temos uma demanda para o produto. Além do atendimento aos finais de semana, quando nosso o número de pessoas que circulam pelo complexo é elevado, durante os demais dias, contamos com um consumo alto, especialmente, em nossos restaurantes, que destacam sobremesas especiais, onde o sorvete mantém seu reinado”, destaca o empresário.

Com equipamentos da marca catarinense Tortelli, que mantém o padrão italiano nos equipamentos fábrica da cidade de Chapecó, a linha de produção inicial será de pequena escala, porém com possibilidade de ser aumentada de acordo com a demanda gerada pelo empreendimento. “Contaremos com equipamentos de qualidade que são bastante requisitados no mercado. A linha conta com fácil manuseio e, inclusive, nossa equipe já começou a realizar treinamento para a fabricação de nossos produtos”, ressalta.

Segundo Túlio Patto, os visitantes podem esperar por um “cardápio de gelatos” com uma variedade de sabores que partirá dos tradicionais Chocolate, Morango e Napolitano aos mais inusitados, como Pipoca e outros sabores especiais. “Com os dias quentes, os visitantes podem degustar esse especial cardápio de gelatos. Desde o início de nossa fabricação própria percebemos que o público conta com uma experiência marcante, com aquele gostinho de quero mais”, finaliza o empresário.