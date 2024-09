Guarulhos Rhynos vence Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

- PUBLICIDADE -



O Guarulhos Rhynos obteve uma importante vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, no último sábado, dia 21, diante do Vila Velha Tritões. A equipe guarulhense bateu os visitantes pelo placar de 42 a 0.

A partida, válida pela terceira rodada do Brasileiro, foi disputada no estádio Oswaldo de Carlos, em Guarulhos. Foi a primeira vitória do Guarulhos Rhynos na competição deste ano.

Antes do início do jogo, em um minuto de silêncio, os jogadores das duas equipes prestaram homenagem aos três atletas do Coritiba Crocodiles, que morreram em um acidente na manhã de sábado, quando se dirigiam ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperadores, que ocorreria no mesmo horário da partida de Guarulhos pelo Brasileiro de Futebol Americano.