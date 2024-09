APP para passageiros de ônibus de Guarulhos tem 90 milhões de visualizações em um ano

- PUBLICIDADE -



O usuário de transporte público em Guarulhos conta com um aplicativo, o Cittamobi, que mostra em tempo real a localização dos ônibus urbanos que circulam na cidade. Nos últimos 12 meses, só em Guarulhos, o Cittamobi contabiliza 90,4 milhões de visualizações de tela e 3,6 milhões de acessos no aplicativo.

Atualmente Guarulhos opera com 755 ônibus municipais em 103 linhas distintas, que realizam 424.211 viagens por dia. Nesse cenário movimentado, o Cittamobi, em uma parceria sólida com a Guarupass, surge como uma ferramenta indispensável para a população que depende do transporte público.

Com mais de 35 milhões de downloads e presente em mais de 340 municípios em todo o Brasil, o aplicativo conta com uma gama de funcionalidades que visam facilitar a vida dos passageiros, e se destaca pela sua praticidade e eficiência.

São diversos recursos disponíveis na palma da mão, por meio de um smartphone, que incluem horários de ônibus em tempo real, planejamento de rotas, recarga de cartão de transporte, canal de reports para passageiros e um aplicativo de acessibilidade para deficientes visuais, o Cittamobi se tornou um aliado presente no dia a dia da população.

Como afirma Márcio Roberto Pacheco, diretor Executivo da Guarupass, “o Cittamobi é uma tecnologia que está ao alcance dos usuários, que podem utilizar todas as ferramentas para facilitar a locomoção do dia a dia, assim como a recarga do Cartão Cidadão, com vantagens como ganho de tempo e economia de dinheiro.”

Com o Cittamobi, Guarulhos avança rumo a uma mobilidade urbana mais inteligente, acessível e integrada, tornando o deslocamento pela cidade uma experiência mais fluida e agradável para todos.