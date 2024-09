Campanha móvel de castração gratuita de cães e gatos chega no Pimentas, Ponte Alta e Jardim Presidente Dutra em outubro

- PUBLICIDADE -



A campanha móvel de castração gratuita de cães e gatos da Prefeitura de Guarulhos atenderá três regiões da cidade durante o mês de outubro. Na próxima segunda-feira (30), das 9h às 12h, na rua Itália, 13, serão realizadas inscrições presenciais para tutores moradores do Parque das Nações, nos Pimentas.

Para o bairro Jardim Ponte Alta (rua Pernambuco, 836) as inscrições presenciais serão realizadas na terça-feira, dia 1º, também das 9h ao meio dia, no CEU Ponte Alta (Rua Pernambuco, 836).

Já para o Jardim Presidente Dutra o cadastramento será no próximo dia 14, segunda-feira, no mesmo período, no CEU Jardim Presidente Dutra (rua Maria Paula Mota, s/ nº).

Documentos necessários: apresentar RG e comprovante de endereço na região atendida. Cada munícipe pode castra até dois animais gratuitamente a cada seis meses.

Inscrições online

Para que tem fácil acesso à internet e também moradores dos demais bairros da cidade podem tentar uma vaga para castrar seus pets por meio da página dpan.guarulhos.sp.gov.br. As inscrições são abertas toda sexta-feira, às 9h. Os tutores residentes fora das áreas de atendimento dos castramóveis serão direcionados à clínica veterinária parceira da Prefeitura localizada no Parque City Las Vegas (rua Prefeito Rinaldo Poli, s/ nº)

Uma dica para aumentar as chances de conseguir vaga é fazer o cadastro antecipadamente para já estar logado no momento da abertura das inscrições online.