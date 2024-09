PF faz megaoperação para prender suspeitos de abuso sexual infantil

- PUBLICIDADE -



Por Camilla Caetano

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal está realizando mais de 100 mandatos de prisão de suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes e de busca e apreensão de pornografia infantil. A operação ocorre em 23 estados brasileiros. Entre os suspeitos, um homem de 59 anos foi preso no Distrito Federal com mais de 20 mil arquivos de conteúdo pornográfico de menores em seu computador. Ele foi detido e o material apreendido.

As forças de segurança brasileiras contaram com o apoio de organismos internacionais, como a Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations), vinculada à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. De acordo com a corporação, entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, já foram cumpridos mais de mil mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes. Até o momento, 56 suspeitos foram presos.

Segundo dados do Inhope, associação criada para facilitar a cooperação entre os diferentes provedores de Internet para combater a pornografia infantil e proteger crianças e adolescentes, o Brasil está no ranking de 10 países que mais compartilham esse tipo de conteúdo nos meios digitais.

Tanto a Polícia Federal quanto especialistas fazem um alerta aos pais: Ter mais atenção e cuidado sobre o uso da internet pelos filhos e, em casos de abuso, contactar o Disque 100 – canal para denúncias totalmente anônimo – e, também, o Conselho Tutelar.

Veja a lista de estados em que os agentes cumpriram as prisões em flagrante:

Acre;

Alagoas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Mato Grosso;

Pará;

Pernambuco;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Roraima;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Sergipe.