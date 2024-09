Terminal Pimentas de Ônibus passa por reforma

- PUBLICIDADE -



Localizado na avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, o Terminal de Ônibus do Pimentas está passando por uma grande reforma.

A iniciativa é liderada pelas empresas concessionárias do transporte público, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, a fim de oferecer mais conforto e segurança para o usuário.

A estrutura do terminal está no foco da ação. Até o momento já foi realizada a desobstrução e a troca das calhas e dos telhados que estavam danificados, o que permitirá dar fim aos vazamentos, A caixa d’água também está sendo reparada.

O terminal ganhará uma nova pintura, além de novas placas de identificação das paradas das respectivas linhas de ônibus que operam no local.

Estão previstas ainda a troca de 100% da iluminação que será toda em LED proporcionando mais luminosidade e economia, a pintura do piso e a reforma dos sanitários.

As melhorias também estão sendo implantadas no Terminal do São João, que ganhará um novo visual até o final de outubro.