Vox Brasil divulgada pelo SBT confirma Elói e Xerife no segundo turno

Faltando apenas 10 dias para as eleições municipais, os candidatos Elói Pietá (Solidariedade) e Xerife Jorge Wilson (Republicanos) seguem nas duas primeiras posições para seguirem ao segundo turno, conforme mostra a pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta quinta-feira pelo SBT, dia 26. O ex-prefeito do PT tem 27,2% das intenções de voto contra 23,9% do deputado estadual. Como a margem de erro é de 2,85% para mais ou para menos, o instituto aponta que hoje já empate técnico entre os dois primeiros.

Mais abaixo, em terceiro lugar aparece o candidato do PL, o vereador Lucas Sanches, com 19,5%, seguido do deputado federal Alencar Santana (PT) com 12,1%. Em quinto lugar está o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), que tem 6,3% das intenções de voto. O ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB) vem com 2,6%. Brancos e Nulos são 4,1% e Não Sabem ou Indecisos, 4,3%.

A Vox Brasil mostra também que Elói Pietá é o candidato mais rejeitado quando os eleitores são questionados em qual deles não votaria de jeito nenhum. O ex-prefeito do PT aparece com 31,5% de índice negativo, seguido por Alencar (PT) com 24,2%. Com metade da rejeição de Pietá, Xerife Jorge Wilson tem 15,4%, quase o mesmo índice de Ramos com 14,8% e de Sanches, que tem rejeição de 14,5%, enquanto Nakashima aparece com 10,9%.

O cenário em Guarulhos é praticamente o mesmo registrado há uma semana, quando Elói aparecia com 27,7%, meio ponto a mais do que agora. Já o Xerife subiu de 23,5% para 23,9%, enquanto Lucas caiu de 20,1% para 19,5%. Na sequência, Alencar tinha 11,4%, Nakashima, 6,8% e Ramos 2,9%.

A pesquisa do Vox foi realizada entre os últimos dias 21 e 23 de setembrto, quando 1..200 pessoas foram entrevidstadas. A margem de erro é de 2,85 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00759/2024.