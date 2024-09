UBSs Vila Fátima, Jardim Paulista, Ponte Alta e Jardim Cumbica I abrem neste sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (28) os moradores de Guarulhos poderão contar com o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Paulista, Ponte Alta e Jardim Cumbica I, que estarão abertas das 8h às 16h. As unidades atenderão as regiões do Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas/Cumbica, oferecendo diversos serviços de saúde e atividades em apoio à campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo.

Os atendimentos incluem consultas médicas e exames preventivos de Papanicolau, os quais devem ser agendados pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou diretamente na UBS. Outros serviços, como vacinação, curativos, aferição de pressão e glicemia, além da retirada de medicamentos, serão realizados sem necessidade de agendamento prévio.

Além disso, os usuários poderão realizar testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como resolver pendências relacionadas ao programa Bolsa Família e ao cadastro no E-SUS. A programação do dia também inclui atividades de conscientização sobre a saúde mental, com destaque para a importância da prevenção ao suicídio.

Quem precisar de acompanhamento especializado pode procurar os serviços dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que atendem de forma gratuita, seja por encaminhamento ou demanda espontânea. Os Caps funcionam de segunda a sexta-feira.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Jardim Cumbica I: avenida Venturosa, 240, Jardim Cumbica

Confira endereços, telefones e horário de atendimento dos Caps em www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-atencao-psicossocial-caps.