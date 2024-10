Cinco pratos que você precisa conhecer da Cantina Tia Lina

- PUBLICIDADE -



Já se imaginou em um restaurante que traz um pedacinho da Itália diretamente para o Brasil? Na Cantina Tia Lina, essa experiência é uma realidade. Combinando a essência da culinária italiana com um ambiente acolhedor e tranquilo, a Cantina oferece o melhor dos dois mundos.

De entradas a sobremesas, a Cantina tem um cardápio repleto de pratos produzidos com ingredientes frescos, perfeitos para acompanhar boas conversas. Massas, risotos, proteínas, saladas e doces são opções deliciosas que você encontra no restaurante.

Se você ainda não experimentou, aqui estão cinco pratos que você precisa provar na Cantina Tia Lina:

Berinjela da Casa

Comece sua refeição com um toque autêntico da Itália. Nossas berinjelas frescas são cortadas em tiras e marinadas no azeite, realçadas com um leve perfume de manjericão. Servidas com pão caseiro, esse antepasto é perfeito para iniciar o saboroso menu da Cantina Tia Lina.

Rondelli 4 queijos com Alcachofra

O rondelli 4 queijos com alcachofra é o carro-chefe da casa! Recheado com presunto e muçarela, servido com o inconfundível molho de tomate caseiro e molho branco cremoso, tudo gratinado com o toque especial das alcachofras, trazendo o sabor irresistível que conquista a cada garfada.

Carré de Cordeiro da Casa

Carne de cordeiro selecionada e grelhada no ponto certo, acompanhada de geleias de hortelã e pimenta que equilibram sabores únicos, servida com batatas salteadas na manteiga, ervas frescas e arroz. Um prato irresistível para quem aprecia uma refeição sofisticada.

Bacalhau Alla Tia Lina

Lombo de bacalhau grelhado com coração de alcachofra, batatas, azeitonas, alcaparras, tomates, pimentões e cebolas salteados no azeite e temperos exclusivos da casa. Servido com brócolis ao alho e óleo, ovos cozidos e arroz branco. O Bacalhau Alla Tia Lina é uma homenagem à tradição e ao sabor.

Tiramissú

Biscoitos champagne embebidos em café, cobertos por um creme leve e delicioso à base de queijo Philadelphia, creme de leite e ovos, finalizados com uma generosa camada de cacau em pó. Um clássico que equilibra o sabor do café com a suavidade do creme. Indispensável para quem ama sobremesas!

Seja para um almoço em família, um jantar romântico ou uma comemoração especial, a Cantina oferece o ambiente perfeito para momentos inesquecíveis, com a sensação de estar na Itália, sem sair do Brasil. Esperamos sua visita para compartilhar essas delícias e muitas outras. Afinal, na Cantina Tia Lina, tradição, sabor e hospitalidade andam lado a lado.

Serviço:

Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h30, e aos finais de semana, das 11h30 às 17h.

Endereço: Estrada do Vinho, Km 10,4 – São Roque, SP

Telefone: (11) 4711-2018