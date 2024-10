Com 3º trem, aeromóvel de Cumbica chega à fase final de implantação

- PUBLICIDADE -



Uma nova rede de transporte vai substituir os ônibus que ligam os terminais e a estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O projeto do aeromóvel, que está na fase final, deve ser entregue até o fim deste ano. Procurada, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, não informou, até a publicação deste texto, se há definição da data para início do serviço.

Na última segunda-feira, 30, o novo sistema recebeu o terceiro trem do aeromóvel, avançando em mais uma etapa os testes da rede

“O terceiro veículo do aeromóvel, de cor laranja, chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, completando a frota ao lado das versões azul e verde, entregues anteriormente”, afirmou a empresa Aerom, responsável pela implantação do aeromóvel, que, atualmente, está em fase final no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O sistema conta com estações nos três terminais e uma conexão direta com a Linha 13-Jade da CPTM.

Com dois veículos destinados à operação regular e o terceiro em reserva estratégica, o sistema está “pronto para garantir alta eficiência e confiabilidade no transporte de passageiros”, segundo a empresa.

Como são os vagões

Cada modelo aeromóvel A200, com dois carros articulados e 24,7 metros de comprimento, é equipado com portas automáticas, ar-condicionado, sistema antifogo, saídas de emergência, acessibilidade e amplo espaço para bagagens.

A conectividade a bordo inclui Wi-Fi e monitores informativos. “Nos testes de comissionamento, o veículo atingiu 57 km/h, superando com sucesso a passagem pela Área de Mudança de Via, um dos componentes críticos para a eficiência operacional”, acrescentou a Aerom.

O Aparelho de Mudança de Via (AMV) do aeromóvel, com patente exclusiva para o sistema de propulsão, permite transições rápidas e seguras entre vias, sem comprometer o tempo de viagem previsto.

Em nota, a concessionária GRU Airport confirmou que o terceiro veículo da composição foi recebido pelo consórcio AeroGRU, responsável pelas obras do sistema APM (Automated People Mover), nome oficial do aeromóvel.

2 mil passageiros por hora

As composições levarão até 2 mil pessoas por hora, por sentido, dos três terminais de passageiros do aeroporto até a estação da CPTM, um trajeto de 2.700 metros de extensão.

A expectativa é de que o veículo deverá percorrer o caminho da estação até os terminais 1, 2 e 3 em apenas seis minutos. “Demais informações serão divulgadas ao final das obras”, disse a GRU Airport.

Assim como os coletivos que fazem o trajeto por terra atualmente, o serviço do aeromóvel será gratuito. O sistema irá funcionar em via elevada exclusiva, com uma tecnologia que move o veículo a partir de uma pressão controlada.