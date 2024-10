Vox Brasil confirma Elói e Xerife isolados nas duas primeiras colocações para prefeito de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O ex-prefeito do PT Elói Pietá (Solidariedade) e o deputado estadual Xerife Jorge Wilson (Republicanos) devem ir para o segundo turno na disputa das eleições para prefeito de Guarulhos. É o que mostra a mais recente pesquisa do instituto de pesquisas Vox Brasil, divulgada nesta quarta-feira (2).

O primeiro aparece com 27,4% das intenções de voto, enquanto o segundo está com 24,8%. Ou seja, os dois estão com empate técnico. Em terceiro lugar aparece o vereador Lucas Sanches (PL), que caiu para 16,6%, tecnicamente empatado com o quarto colocado, o deputado federal Alencar Santana (PT), que subiu para 13,3%.

O deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) tem,6,2% e ex-vereador Waldomiro Ramos (PSB) aparece com 2,7%. Votos brancos e nulos são 4,4% e indecisos 4,6%.

A pesquisa do Instituto Vox Brasil entrevistou 1.200 eleitores da cidade de Guarulhos entre os dias 28 a 30 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2,85 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número SP-01313/2024.